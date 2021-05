Ziekenhuizen: grootste afname patiënten met corona in een week

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur afgenomen met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag.

Op verpleegafdelingen liggen nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met Covid-19. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nog 971.

Patiënten met corona op intensive cares

Op de intensive cares liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder.

Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Dat is belangrijk, want ze moeten nog een ‘stuwmeer’ aan uitgestelde behandelingen wegwerken. De cijfers lijken ook een goed teken voor de evenementenbranche.

Steeds minder coronapatiënten het ziekenhuis in

Het aantal opnames blijft ook alsmaar dalen. Op verpleegafdelingen kwamen slechts 69 nieuwe coronapatiënten binnen. Dat zijn er nog minder dan de 93 van een dag eerder, terwijl ook dat al het laagste aantal in maanden was. Op de ic’s kwamen 14 nieuwe patiënten met Covid-19 binnen.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het nog wel tot begin volgend jaar kan gaan duren voordat alle planbare behandelingen die door de coronacrisis niet doorgingen zijn ingehaald. De meest urgente zorg moet zo snel mogelijk weer helemaal op schema komen te liggen. Ziekenhuizen kunnen niet vol snelheid aan de slag. Veel personeel moet nog bijkomen van het afgelopen half jaar en is aan een welverdiende vakantie toe.



De zorg staat al ruim een jaar voor een grote uitdaging. Samen met de hele zorgsector en patiëntenorganisaties heb ik afspraken gemaakt over uitgestelde behandelingen en herstel van zorgprofessionals. Zo hopen we snel te beginnen met het inhalen van zorg.⤵️https://t.co/tM1pS9wQPa — Tamara van Ark (@tamaravanark) May 27, 2021

Ook het aantal nieuwe gevallen met corona blijft dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 22.202 meldingen van positieve tests, gemiddeld 3172 per dag. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij en heeft nu het laagste niveau sinds 2 oktober bereikt. Het vaccineren lijkt z’n vruchten af te werpen. Dat is overigens in volle gang, want inmiddels mogen ook veertigers een afspraak inplannen.



Alle #coronavaccins die we in Nederland gebruiken, zijn goed en beschermen tegen #COVID19. Maar hoe wordt nou bepaald welke leeftijdsgroep welk vaccin krijgt? Susan van den Hof legt uit. 👇📹 Meer info over #coronavaccinatie: https://t.co/84OlWQHCr7 pic.twitter.com/MtcrJvS6MO — RIVM (@rivm) May 27, 2021

Tussen gisterochtend en vanmorgen werden 3426 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er meer dan op woensdag, maar op donderdagen zijn meestal meer nieuwe gevallen dan eerder in de week. Vorige week donderdag meldde het RIVM meer dan 4600 positieve tests.

Rotterdam telde het afgelopen etmaal 259 nieuwe gevallen, het hoogste aantal van het land. In Amsterdam kwamen 134 besmettingen aan het licht. Daarna volgen Utrecht (91), Den Haag (90) en Tilburg (67). In 24 gemeenten was er geen enkele positieve test.