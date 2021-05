Amerikaanse school photoshopt jaarboekfoto’s van meisjes

Een streng christelijke school in Florida vond dat sommige vrouwelijke leerlingen ‘te bloot’ op de jaarboekfoto stonden. Daarom liet iemand van de jaarboekcommissie zijn of haar Photoshop-talent op de foto’s los. En dat zorgt voor nogal wat ophef.

In sommige Amerikaanse staten speelt religie een belangrijke maatschappelijke rol. In Florida staat de vrome Batram Trail High School, die bekend staat om een conservatieve leidraad. Typisch Amerikaanse is het jaarboek waarin alle leerlingen staan met hun schoolfoto.

De school maakt nu behoorlijk wat los bij leerlingen, ouders en op het internet. De Batram Trail High School koos er namelijk voor om tachtig jaarboekfoto’s te photoshoppen. Dit omdat sommige vrouwelijke leerlingen te ‘bloot gekleed’ waren. De kwaliteit van de digitale aanpassing is ronduit amateuristisch.

Een zwart balkje over een decolleté of een paars vlak op een paar blote schouders. De school schroomde niet om een aantal stukken huid te bedekken. De onderwijsinstelling beschikt over strenge kledingvoorschriften. Toch claimen ouders van leerlingen met bewerkte foto’s dat hun dochters daaraan voldeden. De website van de school heeft een disclaimer waarin staat dat als de jaarboekfoto’s niet voldoen aan de voorschriften er een digitale wijzing kan plaats vinden.

so this high school in florida digitally altered more than 80 girls’ yearbook pictures to make them “less revealing” and i am literally losing my mind at how bad the photoshop is pic.twitter.com/jN8adheLUx

Vooral ouders waarvan hun dochters foto werd bewerkt, zijn laaiend. Zij spreken tegenover CNN over gender-discriminatie en seksisme. Daarnaast zijn de kledingschriften volgens hen niet meer van deze tijd. Ook maakt de school duidelijk onderscheid tussen jongens en meisjes. Alleen foto’s van vrouwen werden namelijk bewerkt. Ook is de lijst met kledingvoorschriften voor de jongens een stuk korter. De ouders laten het er niet bij zitten en laten duidelijk protest klinken. In de hoop dat school de regels versoepelt.

Ook op social media spreken veel mensen ‘schande’ over dit verhaal. Ook klinkt hier de discussie over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en kledingvoorschriften op middelbare scholen. Daarnaast krijgen ook de Photoshop-kwaliteiten het nodige commentaar.

Parents are criticizing teachers at Bartram Trail High School in northeast Florida for digitally altering photos in the yearbook in order to cover up students whose clothes they deemed too immodest.

80 female students had their yearbook photos altered without their consent. pic.twitter.com/KaSDsddt4I

— Natasha ⚯͛ (@ndelriego) May 24, 2021