Zeven jongeren in Nijmegen naar ziekenhuis na ‘slechte trip’ door drugs

Afgelopen nacht was geen leuke voor zeven jongeren in Nijmegen. Zij belandden namelijk in het ziekenhuis na een „slechte trip”, veroorzaakt door drugs. Dat meldt de politie vandaag. De jongeren, in de leeftijd van 19 tot 24 jaar, werden zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Ze namen vermoedelijk synthetische harddrugs in in een woning aan de Evertsenstraat. Een paar uur laten werden ze onwel en belde iemand 11. De jongeren zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De politie is een onderzoek gestart en heeft daarin overlegd met onder meer het Trimbos Instituut, het kennisinstituut dat de drugsmarkt in Nederland monitort. Eventuele riskante drugs en drugs die een acuut gevaar vormen, zijn terug te vinden in de zogenoemde Red Alert App.



Drugs in pilvorm

Waarschijnlijk hebben de jongeren de drugs in de vorm van een pil genomen, waar welke pil of drug dat is, is nog niet bekend. Daar loopt een onderzoek naar.

Tijdens het onderzoek heeft de politie nauw contact met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Die zegt erg geschrokken te zijn van de gebeurtenis en leeft mee met de jongeren. „Hopelijk knappen zij snel weer op. Maar laat dit tegelijkertijd een waarschuwing zijn voor iedereen. Als het om harddrugs gaat, bestaat er niet zoiets als onschuldig gebruik. Het is levensgevaarlijk.”

Drugsgebruik op straat verboden

In een groot deel van de gemeenten in Nederland is drugsgebruik op straat verboden, via een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Twee derde van de 352 gemeenten staat niet toe dat er op straat drugs gebruikt worden. Daarmee ondergraven zij het landelijke drugsbeleid. In de Opiumwet staat namelijk niet dat het opsteken van een joint of het slikken van een xtc-pil strafbaar is. Dat deed de wetgever vanwege de volksgezondheid.

Tien jaar geleden was Amsterdam de eerste gemeente waar drugs op specifieke plekken niet meer gebruikt mochten worden. Dat was vooral wegens overlast, stelt de Groningse hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer. „Daarmee is juridisch niets mis. Het probleem is dat ook talloze gemeenten waar drugs amper overlast veroorzaken, die bepaling in hun APV hebben staan. Zij zagen hun kans schoon om drugsgebruik in de héle gemeente te verbieden, waarmee ze ingaan tegen de wil van de wetgever.”