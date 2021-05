UMCG waarschuwt voor gevaarlijk drankspel met bierdopjes

Artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waarschuwen voor een nieuw drankspel met bierdopjes. Als gevolg van het gevaarlijke drankspel zijn er de afgelopen weken al meerdere jongeren in het ziekenhuis beland. Zij hadden stuk voor stuk een bierdopje vastzitten in hun slokdarm.

In een Instagrampost laat het UMCG weten dat het gaat om een drankspel waarbij jongeren bierdoppen in een glas bier moeten gooien. Bij een rake worp moet het glas bier in één keer leeggedronken worden, met de dop er nog in. Je raadt het al: in veel gevallen slikken de jongeren de bierdop door. Deze heeft erg scherpe randen en kan vast komen te zitten in de slokdarm en dat is levensgevaarlijk.

Gevaar bierdopjes

„Dit is levensgevaarlijk”, schrijft het UMCG bij haar Instagrampost. „Aangezien de doppen groot en scherp zijn, kan dit schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag.” Niet alleen in Groningen hebben artsen te maken gekregen met vastzittende bierdopjes in slokdarmen. Ook in een ziekenhuis in Twente moesten artsen iemand bevrijden van een vastzittend bierdopje.



In gesprek met het RTL Nieuws laat Lisanne Kempinga, endoscopieverpleegkundige van het UMCG, weten dat ze het drankspel op het spoor kwamen toen in relatief korte tijd meerdere jongeren met een vastzittend bierdopje geholpen moesten worden. „We kwamen er op een gegeven moment achter dat meerdere collega’s druk waren geweest met dit soort ongein. Het is al drie keer voorgekomen de afgelopen weken. Dan spreek je bij ons van veel. Toen zeiden we tegen elkaar: dit is geen toeval meer.”

Letsel aan je slokdarm