Geen verdere versoepelingen coronaregels vanaf 11 mei

De verdere versoepelingen van de coronaregels die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, zoals het openen van sportscholen en dierentuinen, laten langer op zich wachten. Het kabinet vindt het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic’s nu nog te hoog, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Morgen zou het kabinet op het Catshuis overleggen over de tweede stap van het zogeheten openingsplan. Maar die bijeenkomst wordt verplaatst naar volgend weekend. Op dinsdag 11 mei volgt dan vooralsnog een persconferentie. De eerstvolgende datum dat de versoepelingen kunnen ingaan is waarschijnlijk 18 mei.

Derde stap versoepelingen mogelijk eind mei

Het is nog niet bekend wat de verschuiving voor de rest van het openingsplan betekent. De derde stap stond gepland voor 26 mei, mits de coronacijfers het zouden toelaten. Vanaf dan zou men weer vier mensen thuis mogen ontvangen en weer uit eten kunnen in horecagelegenheden.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vrijdag al dat het allerminst zeker was dat het kabinet zondag bijeen zou komen om de versoepelingen te bespreken. Hij noemde de situatie in ziekenhuizen „druk en zwaar” en zei dat een Catshuisoverleg „niet zoveel zin heeft” als het Outbreak Management Team (OMT) geen ruimte voor versoepelingen ziet.

Wel ziet het kabinet dat de coronacijfers „over een piek heen raken”. Toch is die daling nu nog niet voldoende om de tweede stap van het openingsplan „verantwoord te kunnen zetten”, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We zien dat we over de piek van de 3e golf raken. Maar de daling is nu nog niet voldoende om ook de 2e stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten. De druk op de ziekenhuizen is nog te hoog. We bekijken per week wat verantwoord mogelijk is. 👉 https://t.co/F7xpEAxbw3 pic.twitter.com/hqAVmqSAPo — Hugo de Jonge (@hugodejonge) May 1, 2021

Kuipers: ‘Avondklok had nauwelijks effect’

Sinds afgelopen woensdag hoeven we niet meer voor 22.00 uur ’s avonds binnen te zijn. Maar volgens Ernst Kuipers, voorzitter van Landelijk Netwerk Acute Zorg, had de avondklok sowieso „nauwelijks effect“. Dat zei hij afgelopen week bij Beau, toen hij aanschoof om de versoepelingen te bespreken.

„De berekening was dat het 10 procent zou verminderen”, zei hij over de avondklok. „Het was geen gecontroleerd experiment. Maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in die tijd. Dan zagen we eigenlijk zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect.” Beau van Erven Dorens maakt een verbaasde indruk: „Dus we hebben het voor niks gedaan.”

Het RIVM toonde zich later verbaasd over deze uitspraken: „Wij weten niet waar Ernst zich op baseert. Wij zijn nog aan het kijken wat het heeft opgeleverd, maar dat is nog work in progress.” Er zijn, volgens het RIVM, dus nog geen definitieve resultaten over het effect van de avondklok.