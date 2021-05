Van alles mogelijk op Bevrijdingsdag: sneeuw, maar ook zomerse warmte

Bevrijdingsdag ‘hoort’, volgens veel mensen, lekker warm te zijn. In ieder geval een beetje lenteweer moet kunnen. Maar er is veel meer mogelijk op 5 mei, er kan zelfs een laag sneeuw vallen.

Op 5 mei is het lang niet altijd warm geweest, zegt Jaco van Wezel van Weeronline. „De koudste Bevrijdingsdag in De Bilt (sinds 1945) was in 1979 met een maximumtemperatuur van slechts 7,2 graden. In 1957 was het nog wat kouder in andere delen van het land, in Eindhoven werd het maximaal 6,4 graden. In De Bilt was het toen 7,8 graden.”

En er is zelfs sneeuw gevallen op Bevrijdingsdag. Bijvoorbeeld in 1957, toen er flink wat winterse buien vielen en het ’s nachts koud genoeg was voor sneeuw. De Limburgse heuvels kleurden wit en in Vaals viel 15 cm sneeuw. Zoveel sneeuw, zo laat in het voorjaar was dat jaar voor het eerst. 1957 ging ook de boeken in als de natste Bevrijdingsdag sinds 1945, er viel 14 mm.

Weer tijdens Bevrijdingsdag

De koudste Bevrijdingsnacht tot nu toe is iets recenter. In 2011 werd het in de nacht van 4 op 5 mei in De Bilt precies 0 graden. Maar in Drenthe bijvoorbeeld werd het nóg kouder: -3,2 graden. Aan de grond voor het toen 8 graden, een nieuw kouderecord voor mei. Afgelopen jaar was de nacht voor Bevrijdingsdag ook koud: 1,6 graden.

„Sinds 1945 verliep Bevrijdingsdag 16 keer officieel warm. Dat wil zeggen: maxima van 20 graden of meer in De Bilt”, zegt Van Wezel. „Vier keer passeerde de temperatuur zelfs de grens van de zomerse 25 graden. Het warmst was het in 1990 met 27,8 graden in De Bilt. Op de tweede plaats staat 1995 met 26,1 graden.”

Op dit moment is voor aanstaande woensdag, Bevrijdingsdag, vooral regen voorspeld. De hele week is regenachtig. Op Bevrijdingsdag wordt het zo’n 9 tot 11 graden. Op 4 mei, tijdens Dodenherdenking, is het weer ook erg onstuimig. Het waait hard en er zijn veel buien. Tijdens de plechtigheid kunnen de windstoten zelfs oplopen tot 90 kilometer per uur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

April 2021 gaat geschiedenisboeken in

Afgelopen maand was een flink bijzondere, om meerdere redenen. De gemiddelde temperatuur was 6,7 graden en dat ligt 3,2 graden lager dan ‘normaal’, meldt Weer.nl. Ook lag er ook veel meer dagen sneeuw dan gebruikelijk is in april.

April 2021 komt niet terecht in het rijtje met koudste aprilmaanden ooit, maar dit is wel de koudste sinds 1986. In De Bilt vroor het acht keer, twee keer zo vaak als in voorgaande aprilmaanden. En de aprilsneeuw zal je ook niet ontgaan zijn: in de eerste helft van de maand werd op tien dagen ergens in het land sneeuw waargenomen. Normaal gesproken gaat het om 2,5 dag.

In contrast staat het aantal zonuren, dat ook een stuk hoger uitkomt dan normaal. De tweede helft van de maand was het namelijk lekker zonnig, in totaal 226 uur. Normaal genieten we in april 196 uur van de zon.