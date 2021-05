Veel lof voor ABBA-docu van Nick, Simon & Kees: ‘Geweldige humor’

Allemaal in een strak ABBA-pakje, inclusief slechte pruik. Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol zijn niet bang voor een beetje hilariteit, want ze laten zich in hun nieuwe docuserie Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me in allerlei verkleedkleren heisen. Kijkers genieten nu al van de docuserie, vooral vanwege de „geweldige humor”.

Ruim 1,4 miljoen kijkers zagen gisteravond op NPO1 het eerste deel van de muzikale documentaire. Eerder maakte het drietal al Homeward Bound, over Simon & Garfunkel. Maar nu was ‘de droom’ van Kees Tol aan de beurt: ABBA. Ze waren zó intensief met de popgroep bezig, dat Tol zelfs over ze droomde. „Mijn liefde voor ABBA is alleen maar groter geworden”, zei hij eerder.

Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me

De AVROTROS postte op Instagram ook al een hilarisch fragment van de heren, in hun strakke ABBA-pakjes. „Probeer er stoer uit te zien”, wordt er nog gezegd. Maar of dat helemaal lukt? Kijkers vinden de docuserie in ieder geval nu al zowel hilarisch als „superleuk en verfrissend”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Take A Chance On Me van Nick, Simon & Kees terug gezien”, schrijft een kijker. „Ik kan daar zo van genieten. De humor, de vriendschap, het verhaal van ABBA maar vooral de nummers die ze zingen met oud bandleden van ABBA. Dat wordt weer een paar weekjes genieten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#TakeAChanceOnMe #TACOM van #NickSimonKees terug gezien. Ik kan daar zo van genieten. De Humor, de vriendschap, het verhaal van #ABBA maar vooral de nummers die ze zingen met oud bandleden van ABBA. Dat wordt weer een paar weekjes genieten. #NPO1 #avrotros — Dries Zwikker (@drieszwikker0) April 30, 2021

ABBA

Het uiteindelijke doel van de mannen is een samenkomst organiseren met oud-bandleden van ABBA. Ondertussen oefenen ze de liedjes van de Zweedse muziekgroep zoveel mogelijk, om, als de ontmoeting lukt, zelf te kunnen zingen. Maar, schrijft een kijker, ABBA-liedjes zijn „geschreven voor stemmen met een bizar bereik”. Iemand vind het dan ook „vreselijk, zoals Simon SOS zong”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Probeer zelf eens serieus mee te zingen met een van de dames van Abba. De nummers zijn geschreven voor stemmen met een bizar bereik, en menig verdienstelijk -zeker- mannelijke zanger kan daar niks van bakken. Ik heb het echt wel slechter gehoord. — Mrs. Hudson 😷 💉 (@ivereadabook) April 30, 2021

Toch gaat het ze volgens veel kijkers aardig af. „In het thuisland van ABBA maken ze fijne muziek met liefhebbers en oud-bandgenoten. Aanstekelijk enthousiasme en droge humor.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een heerlijke uitzending met Kees, Nick en Simon naar Zweden. In het thuisland van ABBA maken ze fijne muziek met liefhebbers en oud-bandgenoten.

Aanstekelijk enthousiasme en droge humor. #TakeAChanceOnMe kijken dus. pic.twitter.com/JIIn4KBj1j — Eldert de Jager (@EldertDeJager) April 30, 2021

‘Prachtige docu’

En daar blijft de lof niet bij, kijkers prijzen zelfs het Volendams dat hier en daar tevoorschijn komt. „Wat ’n práchtige docu hebben de heren Nick, Simon en Kees gemaakt over mijn jeugdhelden van ABBA. Het is mooi, informatief en ik lig hélemaal in ’n deuk! Tracht tussendoor ook nog ’n beetje Volendams bij te spijkeren. Top gedaan, heren! Meer van dit spul graag!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat 'n práchtige docu hebben de heren @nickensimon en @keestol gemaakt over mijn jeugdhelden van ABBA. Het is mooi, informatief en ik lig hélemaal in 'n deuk! Tracht tussendoor ook nog 'n beetje Volendams bij te spijkeren. Top gedaan, heren! Meer van dit spul graag!! 😀 #TACOM — Cat (@LetsCatSerious) May 1, 2021

Rik geniet bijna net zoveel van Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me als van Homeward Bound. „De muziek van zowel Simon & Garfunkel als ABBA is natuurlijk ook een geweldig mooi onderwerp voor deze drie uit Volendam.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat was idd een superleuke en verfrissende ‘docu’ serie. De muziek v zowel Simon & Garfunkel als ABBA is natuurlijk ook een geweldig mooi onderwerp voor deze drie uit Volendam 🤗 — Rik (@rikkeijzer) May 1, 2021

Wil je Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me terugkijken? Dat kan hier.