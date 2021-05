Top Notch reageert op mogelijke mishandeling door Lil Kleine: ‘Wij zwichten niet voor druk’

Platenlabel Top Notch heeft gereageerd p de mogelijke mishandeling van Jaime Vaes door haar verloofde, Lil Kleine. Afgelopen weekend hield de Spaanse politie hem op Ibiza aan. Inmiddels is de zaak geseponeerd, maar op social media riepen veel mensen op om Lil Kleine te boycotten. Ook spraken ze het platenlabel erop aan dat ze de rapper niet meteen lieten vallen, zoals ze dat bij Bilal Wahib wel deden.

Dit is de eerste keer dat Top Notch openlijk reageert op de zaak. Dat doet eigenaar Vincent Patty via Instagram, maar hij gaat er niet inhoudelijk op in. Hij beklemtoont dat de verantwoordelijkheid van het label ligt bij de artiesten en hun families, „zeker waar het privésituaties betreft”. Ook benadrukt Patty een persoonlijke band met zijn artiesten te hebben. „Laat duidelijk zijn: wij zijn niet vatbaar voor collectieve druk of bullying.”

In het geval van Bilal Wahib, die tijdens een livestream een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien, legde Top Notch zijn werk wel tijdelijk stil. Dat zeggen ze ook in „negen van de tien gevallen” te doen. „Als een statement wat we daarover doen vervolgens volledig wordt verdraaid in media en sommige mensen ook niet de moeite nemen om nou precies te lezen wat we hadden gezegd, dan houdt het op.”



Kritiek Top Notch

Afgelopen week reageerde Top Notch dus niet op de situatie. Dat leverde hen veel kritiek op, bijvoorbeeld van John van den Heuvel. Hij zei dat het label nooit actie onderneemt als zijn cliënten in opspraak komen voor mogelijke geweldsincidenten.

En zelfs nu het label dus wél heeft gereageerd, doen ze het volgens veel mensen niet goed. Dat blijkt uit de reacties onder hun Instagram post. Zo schrijven mensen bijvoorbeeld: „Ik vind het jammer dat er zoveel sheets nodig zijn om helemaal niets inhoudelijks te zeggen.” Of: „Je zegt zoveel, maar tegelijkertijd helemaal niets.” Een ander denkt dat Lil Kleine voor Top Notch „een cash machine” is, „daarom cancelen ze niet”.

Lil Kleine en Jaimie Vaes

Dinsdagavond kwamen ook Lil Kleine en Jaimie Vaes zelf met een statement. Daarin schreven zij dat hun relatie „hoogte- maar zeker ook dieptepunten kent. Omdat we in de spotlight staan, worden deze onder een vergrootglas gelegd.” Wel bood Lil Kleine zijn excuses aan voor de commotie die is ontstaan. „Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen.”

Op de vraag wat er nou precies heeft plaatsgevonden in het hotel, heeft nog geen van de partijen antwoord gegeven. Getuigen zeiden dat Vaes bebloed en gewond de lobby in kwam rennen. Lil Kleine had zich, naar verluidt, verstopt in het hotel. Naar aanleiding van het incident heeft zender FunX besloten voorlopig geen muziek van Lil Kleine meer te draaien.