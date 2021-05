Gezond eten voel je in je portemonnee: prijzen afgelopen tien jaar flink gestegen

An apple a day, keeps the doctor away, luidt het gezegde. Maar ongezond eten, dat blijkt vooral goed voor je portemonnee. Eten is in de afgelopen tien jaar duurder geworden en vooral de prijs van gezond voedsel is flink gestegen.

Daar tegenover staat dat snoep en ijs juist minder duur zijn geworden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Voedingscentrum. Over de hele linie betalen we gemiddeld 18 procent meer voor de inhoud van ons boodschappenkarretje.

Gezond eten hardst gestegen

Wil je gezond eten, dan moet je de portemonnee trekken. Afgelopen tien jaar werden deze producten namelijk ruim 21 procent duurder. Mensen die graag een eitje bakken, voelen dat dankzij de fipronilcrisis ook in de portemonnee. Dit product steeg het meest in prijs, met bijna 66 procent. Begin maart van dit jaar werd er nog een uitspraak gedaan over deze zaak. De rechter stelde pluimveehouders in ongelijk. Een andere uitschieter wat de prijsstijging betreft, zijn visproducten.

Gelukkig is er ook goed nieuws, vooral als je graag knabbelt op een wortel of selderijstengel. De prijzen van verse groenten stegen gemiddeld met slechts 6 procent. Dat is een veel minder sterke stijging dan die van fruit. Zowel vers als gekoeld fruit steeg de afgelopen tien jaar gemiddeld een kwart in prijs.

Dat is overigens goed te verklaren, meldt het CBS. De teelt van fruit is erg afhankelijk van het weer, dat invloed heeft op de oogst.

Frisdrank versus water

Wat vloeibare voedingsmiddelen betreft is het overigens niet veel beter als je op je gezondheid wil letten. Je drinkt de kilo’s er makkelijk aan als je vaak voor frisdrank kiest. Precies de dranken die niet veel duurder werden. Kies je voor mineraal- of bronwater uit een fles, dan betaal je procentueel gezien wel meer. Dat komt door de verhoging van de verbruiksbelasting in 2016, zegt het CBS.

Je hele boodschappenkar werd gemiddeld 18 procent duurder. Kies je alleen voor ongezonde producten, dan is de prijs in de afgelopen tien jaar met 15 procent gestegen. IJs en snoep zijn ten opzichte van 2010 goedkoper geworden.

Meer btw een verklaring

Opvallende stijgers zijn boter, waarvoor je vergeleken met tien jaar geleden 66 procent meer betaalt. Ook gerookt, gedroogd of gezouten vlees werd duurder. Daaronder vallen onder meer vleeswaren. De prijsstijging is deels te wijten aan het verhogen van btw op alle voedingsmiddelen. Je betaalt sinds 2019 niet 6 maar 9 procent btw op eten.

Voor het onderzoek heeft het Voedingscentrum een aantal voedingsmiddelen gelabeld als gezond en minder gezond. Op basis van deze indeling heeft het CBS naar de prijscijfers gekeken. Daarbij is puur gekeken naar de stijging van de prijzen. De instantie vergelijkt de prijsstijging met andere goederen en diensten die we kopen: gemiddeld besteden we daar 17 procent meer aan dan tien jaar geleden.