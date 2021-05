Studenten gebruiken steeds vaker en alleen drugs: „Maakt avonden weer bijzonder”

Het drugsgebruik onder studenten is in 2020 sterk toegenomen. Steeds vaker en ook alleen wenden studerenden zich tot drugs. Daarmee is het inmiddels in huiselijke kring een gewoonte aan het worden.

Studenten zijn sinds de eerste coronamaatregelen van maart 2020 steeds meer drugs gaan gebruiken. Uit onderzoek van het Erasmus Magazine (EM), verwant aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR), blijkt dat 41 procent van de ondervraagde studenten in 2020 vaker drugs gebruikte dan in voorgaande jaren. Dit betekent overigens geen massale exodus van alcohol als het studentensymbool. Want het alcoholgebruik onder studenten is maar heel licht gedaald in het afgelopen jaar.



Redenen voor verhoogd drugsgebruik studenten

In reactie op de vraag waarom ze vaker drugs gebruiken, geven studenten vaak een tweeledig antwoord. Enerzijds zeggen studenten hiermee aan hun mentale toestand wat rust te bieden. „Ik merk dat ik onbewust nog aan school denk als ik wil rusten. Soms even high zijn helpt me om weer tot mezelf te keren en echt te ontspannen”, laat een van de respondenten weten aan EM. Hiermee refereert zij ook aan de mentale problemen die studenten ervaren tijdens de huidige pandemie.

Anderzijds lijkt de eentonigheid van het pandemische bestaan een goede reden voor het slikken van een pil of het nemen van een flinke hijs. Een anonieme studente verklaart dit: „Je hebt minder hele leuke avonden, zoals op een festival, waarvan je dan denkt: dit ga ik echt lang onthouden. Je hebt alleen maar borrels met dezelfde mensen, die je ook al heel vaak ziet.” Bij deze logica geeft drugs een extra dimensie aan sociale activiteiten, die wijn en thee niet kunnen geven. „Drugs maakt het weer bijzonder. Dat je denkt: ik heb weer echt wat meegemaakt”, zo legt de studente uit.

Een zorgelijke ontwikkeling, volgens Ingmar Franken, hoogleraar klinische psychologie aan de EUR en expert in verslavingen, is de omgeving waarin drugs worden genuttigd. „We zien veel meer thuisgebruik en ook alleengebruik. Dat kan ervoor gaan zorgen dat het een gewoonte wordt”, zo legt Franken uit. „En daar komt ook een risico bij kijken in de toekomst.”

Verschillende drugs

Op de ranglijst van populairste drugs onder studenten, komt cannabis toch weer ‘als winnaar’ uit de strijd. 60 procent van de deelnemers geeft aan zich in 2020 minstens één keer tot de joint te hebben gewend. Daarbij wordt de wiet op de voet gevolgd door de MDMA/XTC. Die hardrug is zéker de laatste jaren bezig aan een opmars onder jongeren.

Ook de anonieme studente legt haar arsenaal aan gebruikte drugs op de spreekwoordelijke tafel. De revue passeren de volgende middelen: wiet, 2-CB, XTC en ketamine. „En ik heb een keer 3-MMC gedaan, maar daar is niet echt onderzoek naar gedaan. Dus ik denk dat dat bij één keer blijft.” Over die laatstgenoemde kwam vandaag overigens ook naar buiten dat deze illegaal is verklaard.