Internationale studenten zijn eenzaam in Nederland: ‘Een koude douche’

Internationale studenten hebben het niet makkelijk, ook niet in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van de studentenorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network The Nederlands (ESN). Daarin stellen de organisaties vast dat internationale studenten vaker te maken krijgen met mentale gezondheidsklachten en discriminatie op de huizenmarkt. Metro sprak twee studenten over hun leven hier.

Naar aanleiding van het rapport dringen de studentenorganisaties aan op het gratis aanbieden van lessen Nederlands voor internationale studenten. „De huidige kortingen, voor zover aanwezig, zijn niet toereikend”, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns. Op deze manier integreren internationale studenten, ook wel ‘internationals,’ minder in Nederlandse samenleving. De studentenvakbond ziet dat deze studenten extra kwetsbaar zijn voor eenzaamheid: „Internationale studenten hebben geen vriendenkringen of familie in Nederland wonen.”

Daarnaast blijkt de toegang tot de Nederlandse cultuur voor veel internationals lastig. Muns legt dit uit: „In vergelijking met andere landen, kan onze cultuur aanvoelen als een koude douche. De gebrekkige Engelse informatievoorziening en discriminatie rond huisvesting stimuleren dit alleen maar.” De laatste jaren heeft Nederland ingezet om ook het hoger onderwijs te internationaliseren. Maar, zo meent de bond: „De internationalisering blijft beperkt tot de klaslokalen. Daarbuiten zijn internationale studenten op zichzelf aangewezen.”

Groningse internationale studenten

Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) spelen deze situaties ook op. Irene Martín heeft de Spaanse nationaliteit en zit nu in het tweede jaar van de studie International Business in Groningen. Zij herkent zich in het belang van de toegankelijkheid van lessen Nederlands voor internationale studenten. „Ik denk dat het leren van Nederlands erg kan helpen om je makkelijker in grotere groepen te kunnen begeven. Individueel is Engels praten niet zo’n probleem, maar bij een groep van meer dan drie schakelen Nederlandse studenten als snel op hun moedertaal”, merkt zij op. Op de Groningse universiteit zijn lessen Nederlands voor beginners overigens gratis te volgen voor internationale studenten.

Van eventuele mentale problemen merkt Martín minder. Ondanks dat familie en oude vrienden lastiger te bereiken zijn, voelt ze zich niet heel erg opgesloten. „Het zal misschien anders zijn voor eerstejaars studenten, maar ik kan nu altijd nog vrienden zien die ik vorig jaar heb gemaakt”, verzekert ze. En ergens heeft ze ook wel begrip voor de resultaten uit het onderzoek: „Ik denk dat Spaanse studenten in Spanje ook liever in hun eigen bubbel blijven.”

Internationale gemeenschap in Rotterdam

In Rotterdam is de situatie op sommige vlakken anders. Hoewel er een fikse korting is voor de beginnerscursus Nederlands, zijn de kosten voor verdere onderdelen vaak onoverbrugbaar. Andreas Zottele is vierdejaars student International Business Administration aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij is afkomstig uit Oostenrijk en startte bijna vier jaar geleden met de beginnerscursus Nederlands. „Maar in het tweede curriculum gingen de prijzen al flink omhoog. Omdat dat voor mij niet te betalen was, ben ik er niet mee veder gegaan”, zo geeft hij toe.

Zottele ziet daarnaast geen hele duidelijke verschillen tussen Nederlandse en internationale studenten wat psychologische problemen betreft. Hij verzekert dat de internationale gemeenschap in Rotterdam juist erg hecht is: „We laten niemand achter.” Daarnaast herkent hij wel dat die gemeenschap wel nodig is eenzaamheid en daarbij komende mentale problemen tegen te gaan. „Reizen naar familie en vrienden is erg duur en nu vanwege de pandemie extra onpraktisch. Dus we hebben elkaar wel nodig.”

Internationals

Nederlandse universiteiten registreren in het huidige collegejaar zo’n 70.000 internationale studenten. Daarmee vormen zij ongeveer 20 procent van het totale aantal universitaire studenten in Nederland. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) bleek in 2019 al dat internationale studenten veel opleveren voor de Nederlandse economie. Het CPB doelde destijds op zowel de extra collegegelden als op het feit dat ‘internationals’ vaak in Nederland blijven na hun studie.