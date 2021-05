Vakantie vieren we deze zomer toch maar het liefst in eigen land

Als iedereen na 15 mei weer mag reizen naar het buitenland, gaat de voorkeur van de meeste Nederlanders toch uit naar een ‘veilige vakantie’ in eigen land.

Alleen het idee voor velen al. Onbekommerd (of met een beetje stress) je koffers pakken. Hoe dan ook: met zicht op zon een zee of een heerlijke citytrip.

Na 15 mei weer op vakantie?

Na 15 mei kunnen we mogelijk weer op vakantie naar het buitenland. Wie weet horen we daarover meer als demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag een volgende persconferentie houden. Die persconferentie staat nog niet definitief in de agenda van het kabinet. De Jonge kondigde maandag echter wel aan dat hij denkt volgende week met een reisadvies voor de (zomer)vakantie te komen. Onlangs deed de minister nog een oproep tot vaccineren, zodat er sneller meer mogelijk is.



Veel mensen kijken uit naar hun vaccinatie. Want met elke prik komt ons oude leven dichterbij. Mensen van 65+ zijn al uitgenodigd. Vanaf vandaag herhalen we die oproep op verschillende manieren, speciaal voor wie nog niet op de uitnodiging is ingegaan. 👉 https://t.co/mfhsqZplsb pic.twitter.com/AjO07ceKni — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 30, 2021

Waar vieren we dan vakantie?

De gemiddelde Nederlander weet op dit moment nog niet of hij of zij bij een positief reisadvies meteen naar een verre bestemming vertrekt. Nee, aan een vakantie in eigen land of net over de grens wordt veel meer gedacht. Dit blijkt uit het Vakantie Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 12.000 Nederlanders. Degenen die wél de grens overgaan, verkiezen de auto boven het vliegtuig. De Ardennen en Duitsland worden dan gezien als de veiligste opties.

„Het coronajaar heeft ons overduidelijk voorzichtiger gemaakt. Nederlanders spelen deze zomer liever op safe als het gaat om de vakantiebestemming”, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. „Zelfs de vakantiegangers over de grens komen niet veel verder dan de ‘veilige havens’ Duitsland en de Ardennen. We moeten eerst even vertrouwen tanken, voordat we weer massaal met het vliegtuig naar verre oorden vertrekken.”

Veluwe favoriete streek bij jong en oud

De Veluwe lijkt als vakantielocatie onder senioren het meest te profiteren van de voorzichtigheid in boekingen. Hoewel zij de horeca hier erg mager vinden, zorgt het natuurschoon met de wandel- en fietsmogelijkheden ervoor dat deze streek de favoriete vakantiebestemming is. Jongvolwassenen vinden de Veluwe weliswaar ook de mooiste streek, maar – na alle coronabeperkingen – verkiezen zij een feestje boven rust. Een stedentrip staat duidelijk bovenaan de verlanglijst van 18- tot 30-jarigen, en dan bij voorkeur in Amsterdam.



Dringend aan vakantie toe dus en als een malle aan t lezen. En sporten. En heb nog niet één huishoudelijke vinger uitgestoken pic.twitter.com/He30DllVIB — Nathalie #CodeZwart (@Baba_Yagaaaa) May 6, 2021

Favoriete bestemmingen

Hendrik Beerta heeft een top 10 samengesteld van favoriete bestemmingen voor een vakantie in coronatijd.

1. Nederland algemeen

2. Veluwe

3. Limburg

4. Gelderland

5. Ardennen

6. Zuid-Limburg

7. Noord-Brabant

8. Zeeland

9. Duitsland

10. Noord-Holland