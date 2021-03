Blij met perspectief, maar ook teleurgesteld: reacties op de persconferentie

Er mag íetsjes meer, maar wat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie vooral deden is perspectief bieden. Daar zijn veel sectoren blij mee, maar toch is alleen zo’n perspectief niet voldoende.

Ook de horeca is blij met een lichtpuntje aan de horizon. Maar volgens directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) moet er wel wat meer gebeuren. Minister De Jonge zei vanavond namelijk dat de terrassen mogelijk rond Pasen weer open mogen. Maar alleen als de coronacijfers het toelaten. „Het is een stap, maar wel een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende”, zegt Beljaarts.

„We moeten ervoor waken dat het kabinet denkt dat met het openen van de terrassen ‘de horeca’ is geholpen”, zegt de directeur van KHN. Niet alle horecazaken hebben namelijk een terras. En de ondernemers die wél een terras hebben, zullen veel minder omzet kunnen maken dan normaal. Tijdens de persconferentie zei De Jonge namelijk ook dat er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras komt. Beljaarts is „wel blij dat er nu iets van perspectief wordt geboden, want dat is absoluut beter dan in het duister tasten”.



Wel jammer dat de terrassen deze week nog niet open mogen pic.twitter.com/27fonWtlvd — Michiel Veenstra || ꓘINK (@michielveenstra) March 8, 2021

Ook grote winkels blij met persconferentie

De enige sector waarvoor er eigenlijk echt iets gaat veranderen, is de detailhandel. Vooral de grotere winkels krijgen vanaf 16 maart iets meer bewegingsruimte. Vanaf dan mogen namelijk meer mensen tegelijk op afspraak winkelen, één persoon per 25 vierkante meter, met een maximum van vijftig klanten per keer. „Dit is weer een stap en daar zijn we altijd blij mee” zegt een woordvoerster van HEMA.

Branchevereniging INretail is blij dat het kabinet nu toch het aantal klanten afhankelijk maakt van de grootte van de winkel. „Dit was hard nodig, omdat de regel van twee klanten per verdieping niet goed werkt voor veel winkels.” Maar ook deze organisatie vindt de verruiming niet goed genoeg: volgens hen is de volledige heropening van winkels de enige oplossing voor de sector. INRetail blijft erbij dat dit veilig kan en bepleitte dat ook in een kort geding vandaag.

Reissector ziet lichtpuntjes

Reizen zit er al een hele tijd niet in, en dat blijft ook nog even zo. Maar Rutte en De Jonge boden ook de reissector perspectief. In de volgende persconferentie, op 23 maart, komen ze namelijk met een apart reisadvies voor de meivakantie. Ook hopen ze dan meer duidelijkheid te scheppen over wat er wel en niet kan in de zomervakantie.

„Er is nog geen datum genoemd, maar de toon was positiever en er werd specifiek aandacht besteed aan de wens van veel Nederlanders om weer op vakantie te gaan”, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. „Ook werd er niet gezegd dat je geen vakantie zou moeten boeken, zoals de afgelopen persconferenties steeds het geval was.”

Oostdam hoopt dan ook dat Nederlanders weer gaan boeken voor de zomervakantie. „Dan komt er weer wat geld binnen bij veel bedrijven. Dat is hard nodig”, weet Oostdam, want een groot deel van zijn achterban zit al maanden helemaal dicht. De ANVR pleit dan ook herhaaldelijk bij het kabinet voor meer steun en is blij dat er opnieuw wordt gekeken of de geboden steun nog wel voldoet.



Dit advies klinkt logisch. Nog even niet reizen. Maar boeken voor een zomervakantie kan dus wel. En waarom niet? Bij onverhoopt oranje reisadvies krijg je vanaf 1 januari weer ouderwets binnen 14 dagen je geld terug. https://t.co/vYHxSjK0My — frank oostdam (@frankoostdam) March 8, 2021

Studenten: ‘Lichtpunt aan de horizon’

En dan uiteindelijk de studenten: zij mogen binnenkort misschien weer naar school. Eén dag per week, maar het is toch iets. Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is dat „een lichtpunt aan de horizon van studenten”.

„Online-onderwijs werkt eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen in de hand. Het is goed dat het kabinet stappen gaat zetten richting meer fysiek onderwijs”, reageert voorzitter Dahran Çoban.

Minister De Jonge maakte tijdens de persconferentie duidelijk dat de heropening van het hoger onderwijs wel afhangt van de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Als die aantallen het toelaten, mogen studenten vanaf de week voor Pasen weer een dag per week fysiek onderwijs ter plaatse volgen. Het kabinet wil dat studenten dan eerst een sneltest doen. Tegelijkertijd zei De Jonge dat de vooruitzichten „niet goed” zijn.