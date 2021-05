Roerige pro-Palestina demonstratie Rotterdam: ‘Het conflict slaat over’

De onrust in het Gazastrook tussen Israël en Palestina klinkt ook op Nederlandse bodem. In Rotterdam protesteerden dinsdag honderden pro-Palestina aanhangers op het Schouwburgplein.

In de uitzending van WNL wordt de demonstratie besproken. De demonstranten verplaatsten zich dinsdag in een mars door de Rotterdamse binnenstad. En dat ging gepaard met roerige uitlatingen. Zo schreeuwden de mannen die meeliepen ‘Allahoe akbar’ en bespuugden zij voorbijgangers.



Jongeren stad in. Politie gevlucht. pic.twitter.com/e3ks6zW3yT — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

Israëlisch-Palestijns conflict slaat over naar Nederland

Ook liepen veel jongeren mee tijdens de demonstratie met een Palestijnse vlag om hun nek. Esther Voet is hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) en vertelde in Goedemorgen Nederland over het conflict. „Je ziet altijd dat als er een conflict is in het Midden-Oosten dat overslaat naar andere landen. Dat zag je in Rotterdam. Men demonstreert niet normaal, het gaat altijd agressief. Dat is natuurlijk uitermate zorgelijk.”

De situatie rondom Israël en Palestina is momenteel schrijnend en men spreekt van een oorlog. Voet denkt dat het conflict zich naar andere landen verplaatst. „We hebben in 2014 gezien dat het hier ook totaal uit de klauwen liep. Dit was tijdens de laatste echte grote confrontatie tussen Gaza en Israël. Men brulde verschrikkelijke dingen op De Dam in Amsterdam en bij andere demonstraties.”

Twee staten Israël en Palestina

Volgens de hoofdredactrice leeft het Israëlisch-Palestijns conflict in Nederland. „Ik vrees dat als deze escalatie aanhoudt, dat zeker ook consequenties heeft voor de partijen hier in Nederland.”