Pro-Palestijnse beweging zorgt voor ophef met anti-Israël campagne

„Koop geen apartheid” luidt de slogan van de pro-Palestijnse beweging BDS. Door de straten van Rotterdam leest de voorbijganger in grote letters Israëlische Medjoel = Foute boel. De beweging doet behoorlijk wat stof opwaaien met de protestactie.

In Rotterdam hangt een honderdtal posters door de stad. De posters behoren tot een campagne van BDS die vlak voor de Ramadan van start ging. De beweging schrijft op hun website dat de Europese markt „wordt overstroomd met Israëlische dadels.” De Medjoel dadel is wellicht een van de bekendste in de winkels. Maar volgens BDS sjoemelen Israëli met deze markt. De Israëlische ondernemers zouden de dadelteelt grotendeels claimen. Ook in bezette Palestijnse gebieden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zie israel en joden apart, net als arabieren en moslims. — Murat מוראט (@DUTCHKURDI) May 6, 2021

Roof van Palestijnen

BDS staat voor Boycot, Desinvestering en Sancties en is een wereldwijde beweging die oproept tot verzet tegen Israël. Aanhangers van de beweging komen op voor de rechten van de Palestijnen. Bij de BDS zijn 171 Palestijnse organisaties aangesloten.

BDS noemt het Israëlische bedrijf Hadiklaim als grote boosdoener. Deze onderneming staat volgens de Palestijnse beweging op de zwarte lijst van de VN. Hadiklaim werkt volgens BDS op bezette en geroofde Palestijnse grond. BDS noemt het „schending van mensenrecht van Palestijnen op grote schaal”.

Arabische dadelverpakking

In de Nederlandse supermarkten vind je de Hadiklaim producten onder de namen Bomaja, King Solomon en Jordan River. Volgens BDS verkoopt het Nederlandse dochterbedrijf Palmfruits BV dadelproducten zonder het land van oorsprong te noemen. Ook noemen zij fruitexporteur Mehadrin.

Het blijkt knap lastig om te achterhalen waar de dadels daadwerkelijk vandaan komen. Volgens BDS gebruiken producenten veelal Arabische verpakkingen. Daarnaast melden zij niet het land van herkomst. De beweging schrijft dat de Israëli het de Palestijnse dadelhandelaren erg moeilijk maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Antisemitisme naar Israëli

De posters leiden bij sommige Twitteraars tot verontwaardigde reacties. Zo vergelijken sommigen de actie met antisemitisme en de Tweede Wereld Oorlog. Tijdens de Jodenvervolging werd de koop van joodse producten geboycot. Aanhangers van de campagne denken dat BDS een ludiek middel bedacht. Dit om aandacht te trekken voor de apartheid in het land.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

100 aanplakbiljetten van #BDS. Koop niet bij Joden!

Waar doet dit mij ook alweer aan denken? 🤔

Kan niet wachten om mijn geld in Israël uit te geven in mijn volgende vakantie daar! pic.twitter.com/CMWHATOZhc — Gewoon Alletijd 🇳🇱 🇮🇱 (@alletijd) May 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nederland 2021: koop niet bij Joden pic.twitter.com/tdMx7y4hOO — Simon Soesan (@SimonSoesan) May 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oja, dat was ik even vergeten. Kritiek op Israël = antisemitisme. — Che O'Gorath (@Irenepomma) May 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Conflict

Het conflict tussen Israël en Palestina speelt al jarenlang. De strijd gaat voornamelijk over grond en toe-eigening van het land. Israël bezit inmiddels grotendeels van het oorspronkelijk Arabische Palestina. De Palestijnen dromen nog steeds van een eigen staat.