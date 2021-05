Man die politiehond schopte op Malieveld krijgt werkstraf van 150 uur

Regelmatig liepen protesten de afgelopen weken uit de hand. Bij één van de demonstraties waarbij een confrontatie met de politie was, werden een agent en een politiehond belaagd. De dader moet daar nu voor boeten.

De 36-jarige man uit Noordwijk wordt verdacht van het belagen van de hondengeleider. Daarbij zou hij ook de diensthond Vito hebben geschopt. Woensdag is hij in de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur.

Daar bovenop komt ook een schadevergoeding van 500 euro voor de agent. Het OM had de man overigens liever nog langer met een prikker in zijn hand gezien: die had 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist.

Broer redden van politiehond

Dick van D., zoals de verdachte heet, was met zijn jongere broer en andere familieleden op een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De demonstratie was op 14 maart op het Malieveld in Den Haag. Deze protesten eindigden met rellen en de ME greep in.

Naar eigen zeggen wilde Van D. zijn broertje redden. Die had een blikje naar de politie gegooid en zou worden gearresteerd. Hij zou daarbij te pakken zijn genomen door de hond. De Noordwijker bekent dat hij de hond heeft geschopt. Het was volgens de zelfbenoemde dierenliefhebber geen doodsschop, zoals de politie beweert. De hond liet los en stond korte tijd versuft op vier poten te wankelen. De dierenarts stelde later vast dat de politiehond last had van de milt en nieren.

Justitie ziet de daad van Van D. als het belemmeren van een arrestatie.

‘Ik kan niet tegen onrecht’

„Er kwam een overlevingsinstinct in me op om hem te redden. Ik heb de hond getrapt, maar niet zo hard als wordt beweerd. Toen kreeg ik een klap op mijn hoofd met een wapenstok en werd alles zwart voor mijn ogen. Ik ben weggestrompeld in het gras gaan liggen met mijn handen omhoog en toen hebben ze alsnog die hond bovenop me gezet”, klaagde Van D. over het toegepaste politiegeweld.

Hij gaat daarvan nog aangifte doen met zijn advocaat. Het was naar eigen zeggen zijn eerste demonstratie die hij bezocht. „Wat ik daar heb gezien kan absoluut niet door de beugel. Ik kan heel slecht tegen onrecht.”

De jongere broer van Van D. raakte bij zijn arrestatie ernstig gewond. De bijtwonden van de politiehond waren dusdanig dat hij moest worden geopereerd aan zijn been. Het OM heeft daarom besloten hem niet langer te vervolgen, zei de officier van justitie.