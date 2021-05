Productieproblemen bij Janssen zorgen misschien voor minder vaccins

Tijdens de persconferentie was demissionair minister Hugo de Jonge optimistisch over de vaccins. Nu lijkt er toch een tegenslag te volgen. Vaccinontwikkelaar Jansen levert mogelijk minder prikken. De oorzaak is een productieprobleem bij de fabriek van Jansen’s moederbedrijf Johnson & Johnson in Amerika. Dat meldt De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister had gehoopt dat er deze maand een stabiele instroom van coronavaccins zou zijn. Hij had een levering van ongeveer een miljoen vaccins verwacht. Dat valt tegen, zoveel prikken zijn er niet binnengekomen.

Het probleem ligt overigens niet bij de fabriek van Johnson & Johnson zelf, wel bij een andere fabriek. De Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA sloot recent een fabriek waar de grondstoffen voor het Janssen-vaccin worden gemaakt. Voor ons als consument misschien maar beter: er waren onder andere problemen met de hygiëne.

Ook leveringsproblemen bij AstraZeneca

Overigens heeft Johnson & Johnson zelf nog wel goede hoop voor dit jaar. De fabrikant gaat er vanuit dat de beloofde 200 miljoen vaccins dit jaar nog steeds aan de Europese Unie, Noorwegen en IJsland kunnen worden geleverd.

Qua leveringen gaat het sowieso nog niet echt heel soepel. Farmaceut AstraZeneca liet al een paar keer verstek gaan als het om de vaccins gaat. Deze leveringen blijven onvoorstelbaar, zegt De Jonge. „De ene week zijn ze heel hoog, de andere week zijn er geen leveringen.” De EU is daarom een proces begonnen tegen het bedrijf.

Zeevaarders worden geprikt

Gelukkig is er goed nieuws rondom het vaccinatieprogramma. Mensen die op zee werken worden binnenkort geprikt. Half juni start het programma voor zeevarenden. Door mensen die aan boord van zeeschepen werken te vaccineren, kunnen ze volgens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) veilig werken.

Deze groep kan niet zomaar een afspraak inplannen wanneer er een envelop met een oproep op de deurmat ligt. De beroepsgroep werkt alles behalve thuis. Ze zijn vaak weken tot maanden weg van huis en werken over de hele wereld. Voor deze mensen worden bijna vijftigduizend vaccins van Janssen beschikbaar gesteld. Handig, want van dat vaccin heb je er maar één nodig. Zo hoeven ze niet na zes weken weer aan land te komen voor de tweede prik.

Problemen in het werkveld

De KNVR meldt dat het sinds januari 2020 pittig is voor de zeevaarders. Vaak kunnen ze niet worden afgelost en wordt de opdracht maanden verlengd. Ook de verschillende inreisbeperkingen zorgen voor problemen. Een vaccin kan een hoop problemen oplossen, denkt de organisatie.