Tweede Kamer tegen eigen bijdrage coronatest, vóór quarantaine na reis

De Tweede Kamer wil niet dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen voor een coronatest als deze is bedoeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde evenementen of activiteiten. Vanmiddag werd ook duidelijk dat dezelfde Kamer voor een verplichte quarantaine is na een reis uit het buitenland. Een kabinetsvoorstel daartoe is wel op enkele punten aangepast.

Coronaminister Hugo de Jonge drong op een eigen bijdrage voor een coronatest aan, maar het parlement lag vandaag unaniem dwars. Het wetsvoorstel dat het werken met toegangstesten mogelijk moet maken werd aangenomen, maar met een aantal wijzigingen.

Coronatest om delen samenleving te openen

Met behulp van toegangstesten wil het kabinet het mogelijk maken delen van de samenleving al eerder te openen dan anders verantwoord zou zijn, nu nog niet iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren. In eerste instantie zouden deze toegangstesten voor iedereen gratis zijn, maar in zijn wetsvoorstel wil De Jonge vanaf 1 juli een eigen bijdrage van een kwart van de kostprijs vragen. Die zou neerkomen op ongeveer 7,50 euro, is de schatting.

De Jonge verwacht dat toegangstesten tegen die tijd alleen nog nodig zullen zijn voor evenementen met grote groepen mensen, zoals festivals, en niet voor een bezoek aan een restaurant of de bioscoop. De Jonge vindt het terecht dat een festivalbezoeker zelf een deel van die kosten draagt, in plaats van alles uit de schatkist te betalen.

Maar de Kamer ziet het niet zitten en stemde voor het schrappen van de eigen bijdrage.

‘Coronatoegangsbewijzen’

De Tweede Kamer trekt het wetsvoorstel ook breder, naar ‘coronatoegangsbewijzen’. In het voorstel van De Jonge werd er alleen het werken met testbewijzen in geregeld, maar de Kamer wil nu ook alvast meenemen hoe vaccinatiebewijzen of een bewijs dat iemand recent corona heeft gehad iemand toegang kunnen verschaffen tot activiteiten en evenementen.

Ook wil de Kamer dat de uitslagen van negatieve testen minder lang worden bewaard. Voor alle uitslagen stond in het voorstel een termijn van hoogstens een jaar. De hele Kamer wil dat negatieve uitslagen maximaal vier weken worden bewaard.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net in de supermarkt: ‘Meneer? Volgens mij ken ik u. Van televisie. Bent u van Goede Tijden?’ Zeker. Ik ben heel erg van goede tijden. 😉#goedetijden — Hugo de Jonge (@hugodejonge) May 11, 2021

Verplichte quarantaine na buitenlandse reis

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een quarantaineplicht voor reizigers uit het buitenland. De hoop is dat zo voorkomen kan worden dat nieuwe virusgevallen uit het buitenland geïmporteerd worden. Het wetsvoorstel van het kabinet is wel nog op een aantal belangrijke punten aangepast.

Een van de wijzigingen van het parlement is dat er een uitzondering op de plicht komt voor mensen die op bezoek willen bij iemand die op sterven ligt, of als een naaste bijna gaat bevallen. Bovendien krijgen burgemeesters de mogelijkheid om uitzonderingen te maken bij onvoorziene omstandigheden.

Verder is duidelijker vastgelegd op basis waarvan landen aangemerkt worden als een (zeer) hoogrisicogebied. Dit wilde het kabinet via andere regelingen vastleggen. Ook wil het parlement in de wet opnemen dat mensen die volledig gevaccineerd zijn van zowel de testplicht als de quarantaineplicht kunnen worden uitgezonderd, als is aangetoond dat dat veilig kan. Voor landen waar een mutant rondgaat waar het vaccin niet tegen beschermt, geldt de uitzondering niet.

Miniem belteam voor handhaving quarantaine

Tijdens het debat over deze wet, een kleine twee weken geleden, betwijfelde de Kamer of de verplichte quarantaine wel te handhaven is. Het idee is dat de controles via een belteam lopen, die vervolgens boa’s op stap kunnen sturen. Dat belteam bestaat alleen uit tien mensen. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge sprak echter de verwachting uit dat het toezicht in deze opzet wel zal werken, ook omdat de boete voor mensen die betrapt worden met 435 euro „vrij hoog en afschrikwekkend is”.

Tijdens de persconferentie van vandaag, bespreken demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ook het reizen naar het buitenland. Tot en met 15 geldt namelijk een negatief reisadvies. Mogelijk wordt dit opgeheven en is reizen daarna – onder voorwaarden – weer goed mogelijk.