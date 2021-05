Directeur Pfizer reageert in Op1 op belastingschandaal

Hoge bomen vangen veel wind, zei medisch directeur van Pfizer Marc Kaptein gisteravond in Op1. Daarmee reageert hij op het nieuws dat gisteren naar buiten kwam: de farmaceut zou in Nederland geen belasting betalen en miljarden wegsluizen. Aan de tafel van de NPO1-talkshow mocht hij het verhaal verdedigen.

„Even voor de duidelijkheid, we hebben om half twee een mailtje gekregen van Follow The Money. Of we voor vijf uur een reactie wilden geven”, antwoordt Kaptein als talkshowhost Tijs van den Brink vraagt of hij een brievenbus B.V. leidt. „Die reactie hield in dat we een internationaal werkend bedrijf zijn, we werken in 150 landen. We houden ons netjes aan de wet- en regelgeving, we betalen overal belasting waar dat verschuldigd is.”

Pfizer ‘betaalt gewoon belasting’

Ook in Nederland? vraagt Van den Brink zich af. „Ik zeg niet, en Follow the Money zegt volgens mij ook niet dat u zich niet aan de wet houdt. Maar u heeft wel een brievenbus B.V. waardoor u in Nederland nul procent belasting betaalt.” Volgens Kaptein betaalt de fabrikant overal waar zaken worden gedaan de belasting die het bedrijf verschuldigd is. „Maar ik ben medisch directeur, ik ben geen fiscalist. Dus dat soort zaken…”

Wanneer Van den Brink vraagt of er belasting wordt betaald in Nederland, antwoordt de directeur bevestigend. „Die nul procent belasting, die klopt dus niet?”, vraagt Van den Brink nogmaals. „Wij betalen belasting in elk land waar we actief zijn en waar we belasting verschuldigd zijn. En dat is ook in Nederland.”



Pfizer-directeur Marc Kaptein reageert op het onderzoek van Follow the Money waaruit blijkt dat #Pfizer door gaten in het Nederlandse belastingstelsel weinig belasting betaalt. ‘’Wij houden ons netjes aan de regelgeving en betalen belasting waar dat moet.’’ #Op1 pic.twitter.com/vzETz9CJNk — Op1 (@op1npo) May 11, 2021

Negatief in het nieuws

De presentator wordt een stuk milder na het antwoord van de directeur. „Dat lijkt me toch rot, we zijn allemaal hartstikke trots en dan komt dit.” Volgens Kaptein vangen hoge bomen gewoon veel wind. „We hebben veel goed nieuws kunnen brengen. Dan moet je accepteren dat je af en toe ook negatief in het nieuws komt. We hebben gezegd: als dat gaat gebeuren, dan zullen we er ook staan.”



Zonde zeg, jullie laten die communicatieman, Kaptein van #Pfizer wel erg makkelijk wegkomen zo. Hoeveel belasting? Onze welke rulings? En dan die winst van 30 miljard op een omzet van 45, in 2021 met een investering van 2 miljard, het zijn gewoon ordinaire woekerpraktijken. Brrr — Maarten Bakker (@maartenbakkerch) May 11, 2021



Haha in Nederland betaal je 0% belasting over 31 miljard winst en 9% over een aardappel. Gaaf land! #pfizer — Lara Nuberg (@Lara_Nuberg) May 11, 2021

Nederland als belastingparadijs

Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) bracht gisteren het nieuws naar buiten dat farmaceut Pfizer miljarden weg zou sluizen via belastingparadijzen als Nederland, Ierland en Luxemburg om zo geen belasting te hoeven betalen. Hoewel het bedrijf een kantoor heeft staan in Capelle aan den IJssel, zou het in Nederland geen belasting betalen.

FTM meldt dat het bedrijf de afgelopen tien jaar in totaal ruim 139 miljard euro winst maakte en jaarlijks meer dan 36 miljard euro omzet. In de Volkskrant liet de directeur al weten dat de winst naar verwachting nog hoger wordt dankzij het coronavaccin. De EU sloot recent een deal voor 1,8 miljard vaccins van Pfizer.