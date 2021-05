Premier Rutte is ingeënt: ‘Vaccineren is de weg uit deze crisis’

Demissionair premier Mark Rutte is vanochtend gevaccineerd tegen het coronavirus. Rutte is geboren in 1967 en kreeg het Janssen-vaccin. Hij plaatste een foto van het moment van de prik op Twitter.

„Vaccineren is de weg uit deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor mij persoonlijk een stap dichterbij”, schrijft Rutte bij de foto. „Met heel veel dank aan alle medewerkers van de GGD die zich elke dag inzetten om Nederland uit deze crisis te helpen.” Er zijn al meer dan negen miljoen mensen gevaccineerd.



Vaccineren is de weg uit deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor mij persoonlijk een stap dichterbij. Met heel veel dank aan alle medewerkers van @GGDGHORNL die zich elke dag inzetten om Nederland uit deze crisis te helpen. pic.twitter.com/uwN7Lk2btU — Mark Rutte (@MinPres) May 31, 2021

Rutte krijgt Janssen-vaccin

Nederland zou Nederland niet zijn als sociale media niet meteen volstroomde met reacties. Zo schrijft schrijfster Sylvia Witteman bij de foto: „Je kunt zeggen wat je wilt over Rutte, (en dat petje is ook belachelijk), maar hij heeft wél schattige armpjes.”



Je kunt zeggen wat je wilt over Rutte, (en dat petje is ook belachelijk), maar hij heeft wél schattige armpjes. https://t.co/U80UAObe0L — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) May 31, 2021

En het gaat inderdaad veel over het petje van Rutte: „Onze minister-president is fan van de Yankees.” Een ander is blij voor de net-gevaccineerde premier: „Happy vaccinationday!”.



Onze minister-president is fan van de @Yankees🇺🇸 https://t.co/rXKtKaUlep — Pirmin Olde Weghuis (@PROldeWeghuis) May 31, 2021



Happy vaccinationday! — Sacha (@SesjoeKetesjoe) May 31, 2021

De Jonge: ‘Iedereen eind augustus één prik gehad’

Hugo de Jonge, die in 1977 is geboren, zal ook binnenkort aan de beurt zijn voor een vaccin. Zaterdag werden de mensen die in 1976 geboren zijn namelijk al opgeroepen voor een coronavaccinatie. Dat zijn 205.000 mensen en ook zij krijgen het vaccin van Janssen. Onlangs zei de demissionair zorgminister nog dat elke Nederlandse volwassene die dat wil, voor eind augustus een prik zou hebben gehad. Dat was juli, maar vanwege leveringsproblemen bij farmaceut Janssen is die datum verplaatst.

Wel heeft De Jonge ook gezegd dat in september hopelijk de meeste coronaregels van tafel kunnen. De Jonge noemt het een ‘reëel scenario’ dat Nederland voor het begin van het nieuwe school- en studiejaar van de meeste coronamaatregelen af is. „Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn.” Ook denkt De Jonge dat de afstandsregel en de mondkapjesplicht tegen die tijd worden opgeheven. Wel waarschuwde de minister voor te veel optimisme en onvoorzichtigheid op dit moment. „Je moet anderhalve meter in acht nemen zolang je niet gevaccineerd bent.”