Zien: Courteney Cox doet na Friends-reünie weer haar beroemde dansje (samen met Ed Sheeran)

Misschien ken je ‘m nog wel: The Routine. Het inmiddels beroemde dansje dat Monica en Ros Geller, gespeeld door Courteney Cox en David Schwimmer, tijdens oudejaarsavond doen in seizoen 6 van Friends. Met nogal veel verschillende danspassen is het niet gemakkelijk onder de knie te krijgen, maar Cox kan ‘m nog.

Afgelopen vrijdag was de Friends-reünie ook in Nederland te zien, en voor die gelegenheid lijkt de actrice haar dansschoenen uit de kast getrokken te hebben. Maar ze heeft Ross well ingeruild…

Ze doet het dansje namelijk met Ed Sheeran, met wie ze al jaren bevriend is. Ze heeft de zanger zelfs al voorgesteld aan haar verloofde, Johnny McDaid. Maar terug naar het dansje: die heeft ze namelijk aan Sheeran geleerd. „Gewoon een dansje met een vriend”, schrijft de 56-jarige Cox onder de video.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Fans reageren laaiend enthousiast onder de video, die inmiddels al ruim 7,8 miljoen keer bekeken is. „Heb je net het internet gebroken?!”, vraagt iemand zich dan ook af. Hieronder is een vergelijking te zien van toen en nu:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

💃🏻THE ROUTINE FACE OFF🕺

Courteney Cox vs. Monica Geller#FriendsReunion pic.twitter.com/LBnaTTE7O6 — ella | cootney (@CovrteneyCoxx) May 30, 2021

Friends-reünie

Vrijdagavond zagen we dus ein-de-lijk de reünie van de iconische sitcom Friends. Lange tijd zeiden de acteurs dat zo’n reünie er niet in zat, maar uiteindelijk gaven ze zich over. Donderdag was de reünie al in Amerika te zien, vrijdag keken 773.000 Nederlanders naar de uitzending.

Tijdens de reünie werd het verhaal van de Friends-personages niet doorgezet, maar blikten de hoofdrolspelers terug op de serie. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry waren tussen 1994 en 2004 te zien in Friends.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Matthew Perry

Eén bepaalde acteur viel fans vooral op tijdens de reünie: Matthew Perry, die Chandler speelde in de serie. Hij leek namelijk onder invloed te zijn van medicijnen en hij sprak traag, iets wat fans deed denken dat hij weer met verslavingsproblemen kampt. Maar de regisseur van Friends: The Reunion zegt dat er niks aan de hand is. Fans hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken over de gezondheid van Perry.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I really hope Matthew Perry is doing okay 💛 #FriendsReunion pic.twitter.com/OYWDihokHW — 𝑺𝒉𝒓𝒂𝒗𝒂𝒏𝒊𝒊 ☁️ (@ShravaniiJ) May 28, 2021

Ben Winston liet in een interview met The Hollywood Reporter weten dat ‘Perry fantastisch was’. „Hij was geweldig om mee te werken, hij is ontzettend humoristisch en ik vond het een eer om hem te mogen regisseren. Ik heb hem gesproken en hij is oké. Hij zag er een stuk beter uit dan de laatste keer dat ik hem daarvoor zag. En ja, wat mensen over hem zeggen houd je niet tegen, maar soms zijn dat hele onaardige dingen, wat niet nodig is”, zei Winston.

Tijdens de special liet Matthew weten het vreselijk te hebben gevonden wanneer het publiek niet om een grap lachte, iets wat hij nooit eerder met zijn collega’s had gedeeld. „Ik ging echt dood als er niet gelachen werd, wat natuurlijk niet gezond is. Maar ik kreeg echt zweetaanvallen en voelde me dan rot.”

Wil je de Friends-reünie terugkijken? Dat kan hier.