De Jonge: ‘In september meeste coronaregels van tafel’

Voor 1 september moeten alle volwassenen die dat willen volledig gevaccineerd zijn. Dat zegt minister Hugo de Jonge zonadag in het programma WNL op Zondag. Als alles volgens plan verloopt, worden tegen die tijd volgens hem ook alle coronaregels losgelaten.

De Jonge noemt het een ‘reëel scenario’ dat Nederland voor het begin van het nieuwe school- en studiejaar van de meeste coronamaatregelen af is. „Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn.” Ook denkt De Jonge dat de afstandsregel en de mondkapjesplicht tegen die tijd worden opgeheven. Wel waarschuwde de minister voor te veel optimisme en onvoorzichtigheid op dit moment. „Je moet anderhalve meter in acht nemen zo lang je niet gevaccineerd bent.”

Steeds meer coronaregels van tafel

De komende weken wordt een plan uitgewerkt voor de overgangsfase waarin maatregelen los worden gelaten. Hoewel de maatregelen die nu gelden dan niet meer nodig zijn, benadrukt de bewindsman dat we wel op een andere manier met het coronavirus moeten leven. Per 5 juni worden veel maatregelen al losgelaten en is Nederland feitelijk uit de lockdown. Op 30 juni wordt de volgende stap genomen, en gaan nog meer coronaregels van tafel.

Het kabinet gaat ervan uit dat vrijwel alle volwassenen die een vaccinatie willen, half juli hun eerste prik hebben gekregen. Eerst was dat begin juli, maar door leveringsproblemen is die datum iets verschoven.

Ook mensen uit 1977 en 1978 kunnen prik halen

Mensen die geboren zijn in 1977 en 1978 mogen vanaf nu een afspraak maken voor een vaccinatie. Zij worden gevaccineerd met BioNTech/Pfizer of Moderna. Vrijdag krijgen ze een brief met een uitnodiging, maar ze kunnen vanaf nu al online een afspraak inplannen.

Wie een vaccinatie wil, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al een vaccin hebben gehad, kunnen de uitnodiging weggooien. In totaal zijn ruim 410.000 mensen geboren in 1977 en 1978.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De vaccinatieoperatie is flink op stoom waardoor we weer door kunnen naar de volgende geboortejaren. Rond 10:30 uur kan iedereen die geboren is in het prachtige geboortejaar 1977 en in 1978 online een afspraak maken. Dus: plan die prik! 👉 https://t.co/Gymdf4GlTA pic.twitter.com/ZNAy6m1S7D — Hugo de Jonge (@hugodejonge) May 30, 2021

Miljoen vaccinaties per week

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik nog, een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Tot nu toe zijn in ons land 9.099.559 prikken gezet, volgens de cijfers van het coronadashboard van de overheid. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken.