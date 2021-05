Omtzigt voorlopig niet terug in de Tweede Kamer, regelt vervanging

Pieter Omtzigt, de CDA’er die de afgelopen tijd veel in het nieuws kwam, zal voorlopig niet te zien zijn in de Tweede Kamer. Hij laat zich de komende zestien weken vervangen door Henri Bontenbal. Dat schrijft hij op Twitter.

Omtzigt zit al een paar maanden overspannen thuis. „Het herstel vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte”, schrijft het populaire en veelbesproken Kamerlid.



Vandaag heb ik de Kamervoorzitter meegedeeld dat ik me de komende 16 weken zal laten vervangen als Kamerlid

— Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 25, 2021

‘Functie elders’

Mede door verhitte Kamerdebatten over de kabinetsformatie, lukt het Omtzigt niet de rust te nemen die hij nodig heeft. Volgens de CDA’er gaan die debatten dan ook „net iets te veel over mij en niet over de zeer urgente problemen van Nederland”. Ook speculaties over zijn politieke toekomst in de media „gaven mij niet bepaald enige mate van rust”.

Snel na de verkiezingen, tijdens de formatiegesprekken, lekte uit dat een fractievoorzitter een ‘functie elders’ voor Omtzigt had geopperd. Dat bleek uiteindelijk demissionair premier Mark Rutte te zijn. Omtzigt beet zich de afgelopen jaren vast in de toeslagenaffaire, en legde het schandaal samen met Renske Leijten (SP) en Helma Lodders (VVD) vast. Daarbij spaarde de CDA’er het inmiddels demissionaire kabinet niet. Het leverde hem veel voorkeursstemmen op, maar in coalitiekringen maakte hij er weinig vrienden mee.

Omtzigt verlaat Kamer tijdelijk

Wel wil Omtzigt graag blijven werken aan oplossingen voor „dringende problemen”, met name bij de pensioenen, belastingen en toeslagen. „Dit lukt me echter alleen wanneer ik weer volledig hersteld ben.”

Ook Wopke Hoekstra was betrokken bij dit besluit van Omtzigt. Het Kamerlid overlegde met de CDA-leider en de interim-partijvoorzitter, Marnix van Rij. „Ik heb veel respect voor het besluit van Pieter”, laat Hoekstra weten. „Ik wens hem veel sterkte bij zijn herstel.”

Omtzigt verwacht dat hij niet de volledige zestien weken nodig zal hebben om te herstellen. Maar een kortere periode verlof nemen, kan niet. Fractiegenoot Harry van der Molen zit ook al overspannen thuis. Hij wordt sinds eind april vervangen door Joba van den Berg.



— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 25, 2021

Burn out minister Van ’t Wout

De werkdruk in de Tweede Kamer ligt overduidelijk hoog, want er is nóg een politicus met een burn-out. Het gaat om demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout. Hij legt zijn werk voor minstens drie maanden neer. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vandaag weten. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zal hem de komende tijd vervangen. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel, zal tijdens die periode ook als minister van Buitenlandse Zaken fungeren.

Ook komt er een extra staatssecretaris totdat er een nieuw kabinet is. Die moet zich bezighouden met klimaat en energie en zal uit de kring van de VVD komen, meldt de RVD. Wie deze functie gaat vervullen, wordt „zo spoedig mogelijk” bekendgemaakt.