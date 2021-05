Nederland heeft weer een dagelijkse nachttrein: hier kun je naartoe

Nog héél even, en dan kunnen we met een speciale nachttrein (waar je in kunt slapen) naar een paar Europese steden. Ideaal dus voor een vakantie met de trein als je niet te ver weg wil. Je kunt onder meer naar Tirol, waar je in de zomer een prachtige bergwereld aantreft. Als je meer van stedentrips houdt, kun je ook Wenen of München aandoen. Wij delen onze tips voor als je een ritje met de nachttrein maakt.

Vanaf volgende week, 25 mei, kun je de rechtstreekse slaaptrein pakken. De trein, een zogeheten ‘Nightjet’ vertrekt vanaf Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Je vertrekt dan ’s avonds vanuit Nederland, slaapt tijdens de reis, en wordt wakker met een prachtig uitzicht op de bergen. Eén kleine kanttekening: de prijs kan flink oplopen. Maar als je ver van tevoren boekt, kun je de kosten nog wel een beetje drukken. En je krijgt er een prachtige ervaring voor terug.

Treinvakantie-tips

Tirol blijft populair onder Nederlandse vakantiegangers, ook in de zomer. Dat komt door de natuur, de ruimte en omdat er meer dan genoeg activiteiten te doen zijn. Als je dus houdt van lekker luie strandvakanties, is Tirol misschien niet jouw ding. Maar houd je van bergwandelen, mountainbiken, fietsen, klimmen en paragliden? Lees dan verder.

Innsbruck

Innsbruck: de hoofdstad van Tirol. Er zijn zowel in de winter als in de zomer veel toeristen te vinden. In de winter natuurlijk voor de sneeuw, wintersport en après-ski. Maar dat er in de zomer geen sneeuw ligt, betekent dat absoluut niet dat je deze Oostenrijkse stad moet overslaan. Naast de vele musea, de oude stad en het theater kun je hier namelijk ook heel fijn ontspannen door actief te zijn. Stap bijvoorbeeld op de fiets of mountainbike, of verken een van de vele wandelgebieden. Je kunt hier ook paragliden, parachutespringen en wildwatervaren.

Om Innsbruck heen liggen tientallen andere kleine dorpjes. Bijvoorbeeld Seefeld, met een piste van wel 250 kilometer hoog. Vanaf Innsbruck gaat daar een trein naartoe, en ook het uitzicht tijdens die reis is niet te beschrijven.

München

De enige Duitse stad in dit lijstje is slechts één van de steden in ons buurland waar de nachttrein stopt. Ook bijvoorbeeld Keulen en Frankfurt zijn goede plekken om de trein even te verlaten. Maar terug naar München: een stad waar je zeker twee dagen moet spenderen om alles te kunnen zien en doen. Als je je reis optimaal plant, ben je er tijdens Oktoberfest, het speciale bierfestival van de Duitsers. Geen zorgen als dat je niet lukt, ook buiten Oktoberfest zijn er genoeg activiteiten.

Breng bijvoorbeeld een bezoekje aan de Alte Pinakothek, één van de oudste musea ter wereld. Daar vind je kunst van bijvoorbeeld Da Vinci en Peter Paul Rubens. In München staan ook tientallen prachtige, oude kerken, elk met hun eigen bijzondere architectuur. Geen fan van ‘oude’ kunst? Ga dan naar een van de groene parken, zoals het Olympia Park, de Englischer Garten of de Hellabrun dierentuin.

Wenen

Ook als je dus van stedentrips houdt, is de nachttrein een goede optie. De trein stopt namelijk ook in Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. Sinds de jaren negentig is die stad steeds populairder geworden, en dat is helemaal niet gek. Je vindt er namelijk een bruisend nachtleven, maar ook veel klassieke kunsten en bijzondere architectuur. En vooral het eten kun je niet vergeten: schnitzels zo groot als je hoofd, of een goed stuk apfelstrudel.

Na je diner hoef je niet lang te zoeken, of je komt aan bij disco’s en clubs met live-muziek, jazzclubs of echte Oostenrijkse tavernes waar het bier rijkelijk vloeit.

Wörgl

In het Tiroler stadje Wörgl vind je eindeloze wandelpaden, ideaal dus voor natuurliefhebbers. Maar ook als je van wat afwisseling houdt, kun je hier prima terecht. De langste winkelstraat van Tirol, vol met leuke restaurants en cafès, vind je namelijk ook in deze Oostenrijkse stad. Onze tip: wandel de de Wörgler huisberg Möslalmkögel op. Vanaf daar heb je een prachtig uitzicht.

Nachttrein naar Europese steden

De nachttrein is vooral een goede optie als je een duurzaam alternatief zoekt voor je reis naar de Alpen. Vliegen kan uiteraard, maar dan draag je weinig positiefs bij aan het milieu. Met de auto is ook een optie, maar een lange file is toch een domper op je vakantie.

Als je in Amsterdam instapt, vertrekt de trein om 19.30 uur. Je kunt kiezen voor een zitplek, bijvoorbeeld in een compartiment voor zes personen. Trommel vijf vrienden op en je hebt optimale privacy. Maar als je écht voor comfort wil gaan, kun je ook een lig- of slaapplek boeken. Dan krijg je er ook een ontbijtje bij, voor als je om 08.28 uur in Kufstein aankomt, of om 09.14 in Innsbruck, bijvoorbeeld. En op de terugweg vertrekt de trein pas rond een uur of 21.00, dus je kunt de hele dag nog wandelen, lekker uit eten of een stad bezoeken.

Reisadvies

Mocht je nu helemaal enthousiast zijn geworden, onthoud wel dat je vooraf moet reserveren. Een last-minute treinreis naar een Europese vakantiestad zit er dus misschien niet in. De prijzen voor zo’n reis beginnen bij 29,50 euro, en kunnen oplopen tot 159,50 euro. Voor de laagste prijs krijg je een zitplek, voor de hoogste een slaapplek.

Op dit moment krijgt Oostenrijk van de overheid nog een oranje reisadvies, net zoals Duitsland. Dat betekent dat niet-essentieel reizen naar die landen worden afgeraden. Ook in Duitsland en Oostenrijk zelf gelden nog maatregelen. Via wijsopreis.nl volg je de laatste ontwikkelingen als het gaat om vakanties binnen en buiten Europa. Op zoek naar een vakantie naar een land met een positief reisadvies? We zetten eerder al 5 plekken op een rij.