Renske Leijten bij Op1 over de toeslagenaffaire: ‘Hou op met de politieke poppenkast’

Maandag werden de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire bekend. Daarin besproken kabinetsleden onder meer de kritische houding van sommige leden van coalitiepartijen, zoals Pieter Omtzigt. Maar de oplossing voor de toeslagenaffaire zelf? Daar maakten kabinetsleden weinig woorden aan vuil. En dat is nou juist wat de slachtoffers jammer vinden, vertelt hun advocaat bij Op1.

Gisteren schreven de gedupeerden van de toeslagenaffaire ook een brief aan het kabinet. Daarin schrijven ze dat ministers bezig waren „met spelletjes om Kamerleden onder de duim te krijgen. Wij zien de notulen als een dieptepunt als het gaat om de informatie naar de Kamer toe”.

Ook zijn de veertig ouders die de brief schreven, niet te spreken over het tegenwerken van Kamerleden als Omtzigt en Helma Lodders (VVD). „De regering werkt Kamerleden in de coalitie die ons hielpen het liefst de laan uit. De nadruk had behoren te liggen op een oplossing”, schreven de teleurgestelde ouders. Hun advocaat, González Pérez, die de ouders al sinds 2014 bijstaat, schoof aan bij Op1.

Advocaat ouders toeslagenaffaire bij Op1: ‘Meer aandacht naar de oplossing’

Bij Op1 vertelt González Pérez ook over die brief. „Mijn cliënten zijn van mening dat er in de ministerraad te weinig is gesproken over de oplossing van het probleem.” De kabinetsleden spraken te veel over andere Kamerleden, en ook dat er gezegd werd dat de Belastingdienst „conform de wet” werkte, klopt volgens haar niet. „Als ik puur naar de toeslagenaffaire kijk, vind ik dat niet correct”, zegt ze daarover.



Meerdere gedupeerden van het toeslagenschandaal kwamen vandaag met een brief in reactie op de openbaarmaking van de ministerraadnotulen. Advocaat @MEGonzalezPere2: "Ze zijn van mening dat ze in de ministerraad te weinig gesproken hebben over de oplossing van het probleem." #Op1

Op1-presentator Tijs van den Brink vraagt de advocaat dan of er emoties loskomen bij haar cliënten, en of er misschien woede is. „Ik zag zeker emoties voorbijkomen, en ook in die brief. Daar zit toch een stuk boosheid in.” Maar volgens González Pérez is de brief wel „heel raak”. Van den Brink: „Eigenlijk zeggen ze: ‘Zet ons nu eens op één, in plaats van voorkomen dat er meer geld uitgekeerd moet worden’.” De advocaat van de slachtoffers van de toeslagenaffaire beaamt dat: „Er is een crisisteam opgezet, en dan verwacht je dat er in de ministerraad besproken wordt wat nu de oplossing is voor deze mensen. Maar dat is vrijwel niet ter sprake gekomen.”

Renske Leijten:

Ook SP’er Renske Leijten was aanwezig. Zij beet zich, samen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, vast in de toeslagenaffaire. Volgens haar laat dit schandaal een „politieke poppenkast” zien. Vandaag kreeg zij een reactie van een van de slachtoffers, iemand die ze al lang kent, dat haar huwelijk het niet gered heeft. „Zij wachten nog steeds of ze gecompenseerd zullen worden”, vertelt Leijten. „Die stress, die spanning, dat leidt ertoe dat mensen elkaar niet meer vertrouwen. Dat komt allemaal doordat de problemen niet erkend zijn, en daarna zijn weggedrukt.” Veel mensen zijn ook afgewezen voor de 30.000 euro compensatie, op onduidelijke gronden.

„Hou nou eens op met die poppetjes, hou op met die beeldvorming”, sluit Leijten zich aan bij de slachtoffers van de toeslagenaffaire. „Los de problemen op.” Of het kabinet nog een keer moet aftreden of niet, zoals Op1-presentator Van den Brink vraagt, is volgens haar nu niet belangrijk. Het enige dat nu telt, is dat de kwestie voor de gedupeerde ouders wordt opgelost. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de notulen.



Het moet volgens @RenskeLeijten eens klaar zijn met de politieke poppenkast: het kabinet moet meer focus leggen op de gedupeerden. "Het is voor ouders steeds een slag in het gezicht dat de waarheid nog niet op tafel ligt."

