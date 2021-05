MKB’ers roepen Eerste Kamer op om niet in te stemmen met testwet

MKB’ers hebben in een brandbrief aan de Eerste Kamer opgeroepen niet akkoord te gaan met de testwet. De ondernemers hebben geen vertrouwen meer in het crisisbeleid van de overheid.

MKB-netwerk beUnited stelt dat het water tot ver boven de lippen staat bij veel beroepsgroepen en dat een test-wet dit alleen maar negatief zal beïnvloeden. Met de zogenaamde testwet kunnen bepaalde sectoren open als er bij de poort wordt getest op het coronavirus.

Testwet ‘vrijbrief voor overheid’

„De testwet is een vrijbrief voor de overheid om direct invloed op de bedrijfsvoering van ondernemers te blijven uitoefenen”, stelt het MKB. „Slechts de modelering van het OMT is voldoende om het testen tot het nieuwe normaal te maken.”

En dat is een kwalijke zaak, zegt beUnited. „Als wij als ondernemers alles zouden beslissen op één specialisme of blind volgen wat anderen doen, zouden we geen jaar overleven”, zegt beUnited-oprichter Pancras Pouw. Men verwijt het OMT dat het de ‘ondemocratische’ WHO klakkeloos volgt.

Ongelijk speelveld

Voor de MKB’ers is ook het niet opschalen van de zorgcapaciteit niet te bevatten. „Dat was tenslotte waarom we even pas op de plaats moesten maken. Het lijkt wel of we dat met zijn allen zijn vergeten.”

Volgens beUnited zorgt de testwet ervoor dat het ‘speelveld ongelijk wordt’. „Dat het testbeleid voor de gemiddelde MKB’er helemaal niet uitvoerbaar is en leidt tot een ongelijk speelveld is al voldoende reden de wet naar de prullenbak te verwijzen.”

De brandbrief stelt dat het vertrouwen in de overheid ‘tot een dieptepunt is gedaald’ door onder meer een ‘administratieve nachtmerrie’ en dat ‘alleen de Eerste Kamer dat nog kan herstellen.’ beUnited roept Eerste Kamer-leden daarom op om niet akkoord te gaan met de wet. Ook roept de brief de Eerste Kamer op niet met zomerreces te gaan, maar te zorgen voor een beleid dat terugleidt naar het oude normaal.