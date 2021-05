Vanaf deze week krijgen de 60.000 dak- en thuislozen in Nederland een coronavaccinatie

Vanaf deze week krijgen ook de tienduizenden dak- en thuislozen in ons land een coronavaccinatie. GGD-medewerkers en artsen zullen mensen prikken bij opvanglocaties en met mobiele prikteams.

In Nederland wonen ongeveer 60.000 mensen zonder dak boven hun hoofd, blijkt uit een schattig van de GGD. Tot nu toe heeft de GGD contact gelegd met zo’n 25.000 van hen. De gezondheidsinstantie krijgt hulp van opvangcentra, gemeenten, kerken, het Rode Kruis en het Leger des Heils bij het in kaart brengen van de lastig te bereiken groep. Dak- en thuislozen krijgen het vaccin van Janssen toegediend. Van dat vaccin is maar één prik nodig en dus ook maar één afspraak.

Vaccinatie voor 10.000 dak- en thuislozen deze week

Deze week is er plek voor ongeveer 10.00 dak- en thuislozen. Als zij willen, kunnen ze een coronavaccinatie krijgen. Het prikken van deze groep gaat van start in vijftien van de 25 GGD-regio’s. Daaronder vallen Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Noorden, IJsselland, Groningen, Drenthe, Brabant-Zuidoost, Zuid Limburg en Limburg-Noord.

Andere doelgroepen die ook lastig te bereiken zijn, krijgen later pas een coronavaccinatie. Dat laat de GGD weten. Onder die groepen vallen onder meer ongedocumenteerden, arbeidsmigranten die langer dan een maand in Nederland werken en mensen die in een vrouwenopvang verblijven. Naar schatting gaat het in totaal om ongeveer 500.000 mensen.

Afspraak coronavaccinatie 1967 en 1968

Zaterdag kwam er een nieuwe leeftijdsgroep aan bod voor een coronavaccinatie. Mensen die geboren zijn in 1967 en 1968 konden vanaf die dag een afspraak maken. Zij krijgen het Janssen-vaccin en hebben dus ook genoeg aan één vaccinatie.

Ook zorgmedewerkers van GGZ-instellingen en ziekenhuismedewerkers die direct contact hebben met patiënten kregen dat middel. Je kunt een afspraak maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De schriftelijke uitnodiging voor de vaccinatie volgt daarna binnen een paar dagen per post. Ook mensen die eerder al een vaccinatie-oproep kregen, maar daar geen gebruik van hebben gemaakt en de prik nu wel willen, kunnen een afspraak maken.

Als je na 1968 bent geboren, heeft het geen nut om alsnog een afspraak in te plannen. „Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert GGD GHOR Nederland ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.”