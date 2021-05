Honderden mensen door heel Nederland op de been voor Pro-Palestijnse demonstraties

Honderden mensen zijn vandaag op meerdere plaatsen in ons land op de been voor Pro-Palestijnse demonstraties. Op de Dam in Amsterdam, in Nijmegen en Eindhoven zijn en waren ze bij elkaar met vlaggen in de kleuren zwart, wit, groen en rood. Ook hebben mensen leuzen en steunbetuigingen op borden geschreven.

Op de Dam hebben zich ongeveer 2000 mensen verzameld. Inmiddels zijn de demonstranten begonnen met het lopen van een protestmars, richting het Amstelstation. De politie houdt de demonstranten in de gaten en de sfeer is nog redelijk rustig. Wel is er een rookbom afgegaan. De gemeente laat op Twitter weten dat het op dit moment te druk is bij de demonstratie. „Sluit niet meer aan. Kom niet meer naar de Dam. Houd 1,5 meter afstand”, aldus de gemeente. In Amsterdam is op het Beursplein een kleine groep betogers die Israëlische vlaggen bij zich heeft. Ook hier is politie aanwezig.



⚠️ Het is te druk bij een demonstratie in het centrum. Sluit niet meer aan. Kom niet meer naar de Dam. ↔️ Houd 1,5 meter afstand — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) May 16, 2021

Op het Stadhuisplein in Eindhoven zijn ook honderden mensen bij elkaar gekomen voor een demonstratie. De aanwezigen worden in het Arabisch en Nederlands toegesproken door onder anderen de voorzitter van de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Veel aanwezigen dragen de Palestijnse vlag. Ook dragen mensen spandoeken en demonstratieborden.



Minuut stilte aan begin van demonstratie

Aan het begin van de demonstratie hielden de deelnemers een minuut stilte voor „de slachtoffers van de apartheid en genocide”. Veel aanwezigen riepen leuzen in het Arabisch, Nederlands en Engels. De organisatie riep mensen meerdere keren op om anderhalve meter afstand te houden, maar dat lukt niet echt. Er zijn erg veel mensen op het plein.

In Nijmegen waren er volgens De Gelderlander ook zo veel mensen bij elkaar in het Valkhofpark en later in het centrum. De burgemeester besloot daarom de betoging te laten ontbinden.



Ook in Nijmegen demonstreren we voor vrijheid voor het Palestijnse volk! #FreePalestine pic.twitter.com/j7yHgJ4RDe — Olaf Kemerink (@OKemerink) May 16, 2021

Betogingen reactie op oplopende spanningen

De afgelopen dagen waren er in Nederland en de rest van Europa meerdere betogingen om Palestina te steunen. Eerder deze week protesteerden honderden pro-Palestina aanhangers op het Schouwburgplein in Rotterdam en ook in Utrecht kwamen deze week mensen samen op het Jaarbeursplein. Vrijdagavond werd de demonstratie op Jaarbeursplein beëindigd omdat het er te druk werd.

De demonstraties zijn een reactie op oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnen. De luchtaanvallen gaan over en weer. Sinds maandag zijn er 3000 raketten afgevuurd op Israël en gisteren blies de Israëlische luchtmacht een kantoorgebouw in Gaza op waar internationale media, waaronder persbureau Associated Press gevestigd waren.