Wilders noemt mensen bij pro-Palestijnse betoging ‘anti-Israël uitschot’

Na de tweet van demissionair premier Mark Rutte over Israël (waar nogal veel ophef over ontstond) is nu ook Geert Wilders (PVV) aan het tweeten geslagen. Hij noemt de aanwezigen van een pro-Palestijnse betoging „anti-Israël uitschot”.

Eerder tweette de PVV-leider ook al een filmpje waarin staat dat Israël aangevallen wordt door „islamitische terroristen”. Daar schreef hij bij: „I stand with Israël.” Mensen verwijten hem, net zoals bij Rutte, dat dit beeld te eenzijdig is.



Anti-Israel scum shouts Allahu Akbhar in The Hague. #IStandWithIsrael 🇮🇱🇮🇱🇮🇱pic.twitter.com/qMgTerctQI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 16, 2021

Pro-Palestijnse betoging

In Den Haag waren gisteren inderdaad meerdere pro-Palestijnse betogingen. Honderden mensen kwamen bijeen op verschillende plekken. Op het Malieveld stond de grootste groep: ongeveer vijfhonderd mensen. Ze hadden vlaggen bij zich en er werd geluisterd naar toespraken. Onder de sprekers was onder meer Tunahan Kuzu van DENK.

Over het algemeen verliep de demonstratie rustig. Maar aan het eind van de bijeenkomst op het Malieveld moest de politie toch ingrijpen. Ook de ME kwam in actie met busjes en paarden. De politie vroeg de aanwezigen naar huis te gaan en probeerde te voorkomen dat de actievoerders richting de binnenstad gingen. Daarbij hield de politie een aantal demonstranten tegen bij de Bosbrug en vervolgens bij de Koekamp. Een paar mensen gooiden toen stenen naar de politie. Vijf personen werden daarna aangehouden.

Op het Plein kwamen gistermiddag zo’n tweehonderd mensen bijeen. Ze hadden vlaggen en spandoeken bij zich met teksten als: ‘Free Palestine, end the occupation’ en ‘Palestine is love’. Ook op de Hofplaats kwam gistermiddag een groep mensen bij elkaar om te demonstreren.



Zes mensen aangehouden

Uiteindelijk heeft de politie zes mensen aangehouden bij de pro-Palestijnse betogingen. Een 26-jarige man uit Woudenberg werd gearresteerd nadat hij een agent in het gezicht sloeg en taserde. Vijf anderen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, nadat ze stenen gooiden naar de politie. Het gaat om vijf mannen tussen de 16 en 28 jaar uit Den Haag, Maassluis en Waddinxveen.

De 26-jarige man begon een discussie met de demonstranten op het Malieveld. Toen de politie hem daarop aansprak, sloeg hij een agent in het gezicht en taserde hij de agent op zijn veiligheidsvest. De agent raakte gewond door de klap en doet aangifte. Bij de arrestatie van de man werd pepperspray gebruikt.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Er is voor de vijfde nacht op rij over en weer geschoten.