Make Up Your Mind is een groot succes, RTL kondigt meer afleveringen aan

Het eenmalige programma Make Up Your Mind, waarin bekende Nederlanders vermomd gaan als dragqueens, is zo’n succes dat er volgend jaar nieuwe afleveringen komen. Dat maakte RTL vandaag bekend.

Gisteravond zaten zo’n 1.218.000 mensen aan de buis gekluisterd om naar het RTL-programma te kijken. Kijkers waren zo enthousiast over het programma dat er zelfs al een petitie is gestart om een ‘volledig seizoen’ mogelijk te maken.

Zeven bekende mannen omgetoverd tot dragqueens

In het programma werden zeven bekende Nederlandse mannen, onder wie Tygo Gernandt, Peter R. de Vries, Wolter Kroes en Domien Verschuuren omgetoverd tot dragqueens. De vakjury, bestaande uit Fred van Leer, Nikkie de Jager, Edsilia Rombley en Ruben Nicolai, stuurde onder leiding van Envy Peru (winnares van het eerste seizoen van Drag Race Holland) elke ronde een bekende man naar huis. Voor die tijd moest het panel raden wie er onder de professionele dragmake-up zat.

Barry Atsma wist met zijn rode make-up en pruik de jury het langst voor de gek te houden en won daarmee het programma. „Wat een feestje om te mogen doen”, schreef de acteur op Twitter.

Make Up Your Mind krijgt meer afleveringen in 2022

En niet alleen Atsma was enthousiast. De reacties op sociale media waren lovend. Veel kijkers vonden het jammer dat het programma maar één keer op de buis kwam. „Make Up Your Mind is topamusement mét een hele belangrijke boodschap: iedereen mag zijn wie hij wíl zijn”, aldus RTL-baas Peter van de Vorst. „Ik ben er trots op dat we nu al kunnen aankondigen dat er in 2022 een vervolg op Make Up Your Mind komt en dat het dan zeker niet bij één aflevering zal blijven.”

In het speciale Videoland-programma Make Up Your Mind: De weg naar de Catwalk is te zien hoe de kandidaten het traject hebben ondergaan.