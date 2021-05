Feyenoord-supporters dringen met vuurwerk De Kuip binnen

De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk in De Kuip is vanmiddag kort stilgelegd. Een aantal supporters van Feyenoord drongen tijdens de wedstrijd het stadion binnen.

De supporters begaven zich op de tribune en staken fakkels, vuurwerk en rookbommen af. Ook gooiden ze vuurwerk op het veld. Hierdoor werd de wedstrijd enige tijd stilgelegd.



Supporters zijn De Kuip binnengedrongen en arbiter Bas Nijhuis legt het spel daarom stil. 68' #feyrkc (3-0) — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 16, 2021

Rook boven het veld

Via de hoeken van het stadion wisten de supporters de tribunes achter de dug-outs op te komen. Even daarvoor hadden ze ook buiten het stadion al vuurwerk afgestoken. De fakkels en rookbommen leidden tot flinke rookontwikkeling boven het veld. De trainers en wisselspelers van Feyenoord en RKC liepen vanaf de bank het veld op, om op afstand van de binnendringers te kunnen blijven.



Fans van @Feyenoord breken het stadion in en steken vuurwerk af! De wedstrijd is kort onderbroken, maar ondertussen hervat. pic.twitter.com/b0nb1zwvpE — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2021

Spelers van Feyenoord klapten

De spelers van Feyenoord klapten daarentegen voor de supporters die ongeoorloofd het stadion waren binnengedrongen. De fans, die allerlei leuzen scandeerden, verlieten daarop al snel weer de tribunes. Publiek is niet toegestaan in de stadions als gevolg van de coronamaatregelen.

Op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd duurde de wedstrijd nog ongeveer twintig minuten. De grasmeester van De Kuip had even nodig om het vuurwerk van het veld af te halen en het gras enigszins te herstellen. Na een onderbreking van zo’n tien minuten kon scheidsrechter Bas Nijhuis het duel laten hervatten. Onduidelijk is wat de intenties van de supporters waren. Feyenoord won de wedstrijd met 3-0.