Zo’n 3000 raketten afgeschoten op Israël, paus vraagt om kalmte

Het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen heeft weer een grimmige mijlpaal bereikt. Het Israëlische leger meldt dat sinds afgelopen maandag ongeveer 3000 raketten op Israël zijn afgevuurd vanuit de Gazastrook. Internationaal groeit de bezorgdheid over het groeiende aantal burgerdoden. De paus noemde de dood van onschuldige mensen vandaag onacceptabel.

Israël en militante Palestijnen bestoken elkaar al ongeveer een week. Hamas vuurt doorlopend raketten af en Israël slaat terug met luchtaanvallen. Die zouden volgens plaatselijke autoriteiten alleen op zondag al het leven hebben gekost aan 33 Palestijnen, onder wie 13 kinderen. Het dodental in de verarmde Palestijnse enclave steeg daarmee naar 181. Aan de Israëlische kant van de grens zouden sinds het begin van de Gazacrisis tien doden zijn gevallen.

Paus Franciscus riep de strijdende partijen zondag op het ‘pad van de vrede’ te kiezen. „Er zijn veel onschuldige mensen gestorven, ook kinderen. Dat is verschrikkelijk”, zei de 84-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk tegen gelovigen op het Sint-Pietersplein. Hij vroeg zich hardop af waar de ‘haat en wraak’ uiteindelijk toe zullen leiden.

Israël zegt burgerslachtoffers te willen voorkomen en verwijt Hamas militaire doelen te plaatsen in dichtbevolkte gebieden. De Israëlische luchtmacht blies zaterdag in Gaza ook een toren op met kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP). Dat was volgens Israël een legitiem doelwit omdat ook Hamas kantoren zou hebben gehad in het gebouw en burgers op tijd waren gewaarschuwd dat ze moesten evacueren.

#Israel bombs tower with @AP and @AJArabic offices in #Gaza . pic.twitter.com/2HMjLoclOe

AP veroordeelde de aanval en vroeg Israël om met bewijs te komen. „We hebben geen aanwijzingen gehad dat Hamas in het gebouw zat of actief was in het gebouw”, zei de Amerikaanse nieuwsorganisatie in een verklaring. Een bron rond de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken verklaarde volgens de krant The Jerusalem Post dat de VS bewijs heeft gekregen dat Hamas wel degelijk vanuit het gebouw opereerde. „Ik begrijp dat ze genoegen hebben genomen met die verklaring.”

AP President and CEO Gary Pruitt says he's "shocked and horrified that the Israeli military would target and destroy the building housing AP’s bureau and other news organizations in Gaza." Pruitt says AP is seeking information from the Israeli government. https://t.co/0s22koImto

