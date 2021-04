Internist bij Op1: ‘Piek ligt niet aan versoepelingen, maar aan ons gedrag’

Er komen versoepelingen aan, en snel. Morgen gaan de terrassen weer open (van 12.00 tot 18.00 uur) en vanavond hebben we voor het laatst te maken met de avondklok. Volgens een internist die gisteren aanschoof bij Op1 zijn besmettingspieken niet te wijten aan die versoepelingen, maar aan ons gedrag. Internist Mark Kramer wijst daarmee op de overvolle parken wanneer het mooi weer is.

Hij begon zijn verhaal met dat hij niet per se de Indiase mutatie van het coronavirus vreest, maar het gehele virus zelf. In India is de situatie namelijk zo schrijnend, dat de hele maatschappij is ontwricht. Ze komen ziekenhuisbedden tekort, en zelfs de zuurstof raakt op. „In Nederland moet het niet zo ver komen”, zegt hij, terecht.

Kramer blikt terug op het afgelopen halfjaar: „Vanaf oktober is het bingo. Er zijn drie pieken geweest, één in november, dan zakt het weer iets af, en dan schiet het met kerst en oud en nieuw weer omhoog. Daarna daalde het weer even, en de laatste tien weken liggen die besmettingscijfers heel erg hoog.” Volgens de internist komen we nu op een niveau waarop capaciteitsproblemen dreigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Internist bij Op1: ‘Mensen waren bereid zich aan maatregelen te houden’

Maar hoe zorgen we er dan voor dat het in Nederland niet zo uit de hand loopt als in India? Dat wijt Kramer vooral aan het gedrag van mensen, niet aan de versoepelingen. Hij benadrukt ook dat er tijdens de allereerste piek in maart meteen strenge maatregelen werden ingevoerd, en dat die piek toen omlaag ging. „Het gaat niet om die maatregelen, maar mensen waren bereid zich aan die maatregelen en die afspraken te houden.” Op1-presentatrice Astrid Joosten snapt zijn punt: „We worden allemaal corona-moe”, zegt ze.

Volgens Koopmans is de situatie in India toch echt te wijten aan versoepelingen. Maar daar is internist Kramer het niet mee eens: „Met of zonder versoepelingen, ik fiets altijd naar mijn werk en het Vondelpark zit in die route. Je moet eens kijken naar de afgelopen weken en wat er in dat Vondelpark gebeurt.” En dat klopt: de laatste tijd zitten parken met mooi weer afgeladen vol. Hier en daar ontstond zelfs een spontaan feestje.

„Dat heeft niks met versoepelingen te maken, dat heeft te maken met mensen die zich niet aan de maatregelen houden”, zegt Kramer bij Op1. „Je kunt beter gereguleerd de terrassen open doen, als mensen bereid zijn om daar het gedrag te vertonen dat we met elkaar hebben afgesproken, dan dat je ongecontroleerd in parken gaat zitten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Internist Mark Kramer maakt zich grote zorgen over het gedrag van mensen. ‘’Kijk bijvoorbeeld eens in het #Vondelpark als het mooi weer is. Dat heeft niets met versoepelingen te maken, maar met mensen die niet bereid zijn zich aan de afspraken te houden.’’ #Op1 pic.twitter.com/uZPcKwnYpS — Op1 (@op1npo) April 26, 2021

Café-eigenaar houdt zijn terras gesloten

En dan schoof er ook nog een café-eigenaar aan bij Op1, om het te hebben over het openen van de terrassen. Uit solidariteit met de zorg houdt hij het zijne gesloten. „Na de persconferentie en het ziekenhuispersoneel gehoord te hebben, heb ik toch het idee ‘het klopt niet'”, zegt Stefan de Haan op de vraag van Op1-presentator Hugo Logtenberg waarom hij niet open gaat.

„Tuurlijk kunnen we wel afstand houden, maar als je bedient op het terras kan het personeel moeilijk anderhalve meter afstand houden van elkaar”, zegt de café-eigenaar. „Het voelt gewoon niet goed, dus heb ik besloten ‘we doen het niet’.” Maar hij ging voor die beslissing niet over één nacht ijs. Hij kan het zich namelijk amper veroorloven om dicht te blijven. „Het liefst zou ik opengaan om mijn gasten te verwelkomen, want die mis ik ook gewoon.”

Een andere horecaondernemer uit Rotterdam is „ervan overtuigd dat het openen van de horeca en terrassen veilig kan”. Op een gecontroleerde omgeving als een terras kun je mensen namelijk makkelijk uit elkaar houden, zegt hij. In parken gaat dat een stuk lastiger. Wel is hij het eens met De Haan, „we moeten zo snel mogelijk terug naar een maatschappij waar alles normaal is”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Café-eigenaar Stefan de Haan vindt het onverantwoord om woensdag zijn terras al te openen. ‘’Na de persconferentie en het ziekenhuispersoneel gehoord te hebben, voelt het gewoon niet goed om al te openen.’’ #Op1 pic.twitter.com/Eqc40zOPIk — Op1 (@op1npo) April 26, 2021

Wil je Op1 terugkijken? Dat kan hier.