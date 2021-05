Henk Krol bij Beau: ‘2 jaar geleden in Taiwan al gewaarschuwd voor virus’

Gisteravond bij Beau onthulde voormalig Kamerlid Henk Krol dat hij al een tijdje wist van ‘een gevaarlijk virus’. Voor zijn werk als Kamerlid ging hij naar Taiwan, en daar werd hij onthaald als staatshoofd. Er komen namelijk niet vaak buitenlandse politici naar Taiwan, dus was het een hele gebeurtenis. Toen hij de minister-president ontmoette, kreeg hij een waarschuwing: „Er komt een gevaarlijk virus op jullie af.”

Eigenlijk zat Krol bij Beau om te vertellen over zijn carrièreswitch. Hij heeft namelijk een Bed & Breakfast geopend, inclusief ‘Taiwan-kamer’. Zo kwam het balletje over de viruswaarschuwing aan het rollen. Hij vernoemde een kamer naar het eiland, omdat hij „de eerste parlementariër was die de banden met Taiwan weer aanhaalde”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van Binnenhofbewoner naar eigenaar van een Bed & Breakfast. @HenkKrol gooit het roer om! Vanavond is hij te gast #BEAU pic.twitter.com/WlnfjPK7st — BEAU (@BeauRTL) April 30, 2021

Beau: ‘Had je ons niet kunnen waarschuwen?’

Toen Krol onthulde dat hij twee jaar geleden al ‘wist’ dat er een virus op ons afkwam, reageerde Beau sarcastisch: „Had je ons niet even kunnen waarschuwen?”. Maar volgens Krol had hij dat (in de Kamer) meerdere keren gedaan. Mark Rutte besloot er alleen weinig mee te doen, zegt hij.

„Ik heb een paar keer in de Kamer gezegd: ‘Jongens, kijk naar Taiwan.’ Maar dat gebeurde steeds niet.” Volgens het voormalig Kamerlid is vooral de corona-aanpak van Taiwan bewonderenswaardig. „Zij liggen tegen China aan en zij hebben tot op de dag van vandaag zeven dodelijke slachtoffers, omdat zij die crisis heel anders aanpakken. Wij sloten de ouderen op, zij gooiden de ouderen op straat.” Volgens Beau is het „nieuws dat corona uit Taiwan komt. Ik dacht dat het uit China kwam”.

„Je zit niet meer in de politiek, dus ik kan je nergens op afrekenen, maar corona komt niet uit Taiwan”, benadrukt Beau nog eens. Krol: „Nee, uit China, maar zij hadden eerder al SARS gehad uit China en zij wisten dat het eraan zat te komen. Zij zeiden: ‘Hou daar rekening mee’.”

Waarschuwing Krol virus ‘weggewuifd’

Volgens Krol heeft hij meerdere keren gewaarschuwd voor zo’n gevaarlijk virus, in de Tweede Kamer. „Elke keer opnieuw zei Rutte: ‘We gaan niet naar één land kijken, we kijken heel breed naar meerdere landen’.” Maar volgens Beau-kijkers wordt Krol ook nu niet serieus genomen. „Beetje jammer dat Beau Henk Krol niet serieus neemt over de corona aanpak in Taiwan, want hij heeft daar helemaal gelijk in. Zo werd iedereen uitgelachen die waarschuwde voor corona”, schrijft iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beetje jammer dat #beau Henk Krol niet serieus neemt over de corona aanpak in Taiwan want hij heeft daar helemaal gelijk in en zo werd iedereen uitgelachen die waarschuwde voor corona. — bolbuik (@bolbuik111) April 30, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#beau wat doe je lacherig over #taiwan. Nooit in China of Taiwan geweest zeker…..nee, lekker betweterig doen. Wederom slechte journalistiek. Ik kijk niet meer… — Nicole van D. (@Nicole1000vD) April 30, 2021

Ferry vindt het apart dat deze uitspraak van Krol wordt ‘weggelachen’: „Henk vertelt dat Taiwan de Corona-pandemie zo goed heeft aangepakt: slechts 7 doden. In plaats van nieuwsgierig door te vragen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, wordt het weggelachen. Oppervlakkig en laatdunkend richting de kijker.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Henk vertelt dat Taiwan de Corona-pandemie zo goed heeft aangepakt: slechts 7 doden. In plaats van nieuwsgierig door te vragen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, wordt het weggelachen. Oppervlakkig en laatdunkend richting de kijker. — Ferry Remmerswaal (@FerryRem) April 30, 2021

Wil je Beau terugkijken? Dat kan hier.