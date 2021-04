Ernst Kuipers in Beau: ‘avondklok had nauwelijks effect’

De terrassen openden gistermiddag sinds lange tijd weer voor publiek en gisteravond kon je voor het eerst in drie maanden de straat op zonder avondklok. Over dat laatste deed Ernst Kuipers in de uitzending van Beau gisteravond wel een hele bijzondere uitspraak.

Aan tafel bij presentator Beau van Erven Dorens verschenen gisteravond weer verschillende gasten. De presentator trapt het programma af door zijn intro op de Amsterdamse straten, na 22:00 uur, te doen. Ernst Kuipers, de voorzitter van Landelijk Netwerk Acute Zorg, is uitgenodigd om over de versoepelingen te praten



Kuipers ziet weinig effect avondklok

Van Erven Dorens vraagt Kuipers of de versoepeling terecht zijn. Daarop reageert hij dat het draagvlak voor een aantal maatregelen erg laag was. „Het aantal bezoekers thuis, was al niet te controleren en werd heel erg slecht nageleefd.” Daarnaast vertelt hij dat het openen van de terrassen voor een gecontroleerde situatie kan zorgen in plaats van de drukte in de parken. „Dan moet je dat soort afwegingen maken.”

Daarna zegt Ernst Kuipers iets opmerkelijk over de avondklok, waar ook vooral veel Twitteraars over vallen. „De berekening was dat het 10 procent zou verminderen. Het was geen gecontroleerd experiment. Maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in die tijd. Dan zagen we eigenlijk bij de invoering, als bij het opschuiven geen enkel effect.” Van Erven Dorens maakt een verbaasde indruk „dus we hebben het voor niks gedaan.”



Beau vindt het vreemd

Kuipers noemt het wederom een „ongecontroleerd experiment”. Hij vervolgt: „We moesten in januari iets doen. We wisten dat de Britse variant kwam. De verspreiding daarvan ging sneller.” Van Erven Dorens noemt het „je trekt ook wel eens aan de noodrem van een trein die stilstaat.”

De presentator somt daarna het aantal patiënten op dat bij de ingelaste maatregelen in het ziekenhuis lagen. Uit zijn rijtje blijkt dat het aantal juist nu, bij versoepelingen, het hoogst ligt. „De horeca ging dicht op 14 oktober toen lagen er 301 mensen op de IC. De avondklok werd ingevoerd op 23 januari toen lagen er 673 op de IC. Vandaag gaat de horeca een beetje open, plus de winkels, avondklok en aantal mensen thuis en nu liggen er 820 mensen op de IC. Wat is dan de ratio achter die versoepelingen”, aldus Van Erven Dorens.



„Dat is een goede illustratie dat dit op een heel bijzonder moment komt”, zegt Kuipers. De presentator uit zijn verbazing. „Voor ons is het bijna niet te begrijpen. Het hele jaar houden we ons vast aan cijfers. Ineens stappen we van die regel af en zeggen we nu stoppen we. Ik vind het gewoon vreemd”, zegt Van Erven Dorens.

Kuipers vreest voor oplopende cijfers Koningsdag

Kuipers: „Dat ben ik met je eens. We zijn zo’n beetje over de piek heen. Dat kan komen door de combinatie van beter weer en de vaccinaties.” Maar de voorzitter komt daar later weer op terug. Volgens hem zijn we nog niet over de piek heen. De volle parken en het mooie weer van de afgelopen weken zorgt volgens hem voor oplopende cijfers.

Dan maakt Van Erven Dorens een bruggetje naar Koningsdag. „Wat voor effect heeft dit met twee weken.” Kuipers: „Ik kijk hier met kromme tenen naar. De ziekenhuizen moeten rekenen dat het aantal besmettingen met een week omhoog kan gaan. En in de week daarna dat het aantal mensen in de ziekenhuizen ook omhoog kan gaan.”



Code Zwart

Tot slot geeft Kuipers nog wat duiding over de term ‘code zwart’ die veelvoudig genoemd wordt. „Met code zwart bedoelen we dat er voor een acute patiënt geen bed meer is. Nu zitten we niet op code zwart, morgen ook niet en overmorgen ook niet. Maar er is ook een heel groot grijs gebied.” Kuipers voor de resultaten die na de coronacrisis zullen verschijnen. „Er een reële kans dat de gezondheidsschade door het afschalen van non-covid zorg, dat die groter is dan de winst met covid-zorg.”