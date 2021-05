Gaat John de Mol de wereld veroveren met talentenjacht Avastars?

John de Mol heeft het weer eens voor elkaar: iets totaal nieuws verzinnen en op de buis brengen: AVASTARS. Op SBS6 kunnen we begin volgend jaar kijken naar een talentenjacht met mensen, maar vooral met virtuele avatars.

Met de nieuwste technieken op het gebied van motion capture en augmented reality wordt van een zangtalent en een danstalent, één virtueel supertalent gemaakt: een avastar.

AVASTARS nieuw succes voor John de Mol?

John de Mol flikte het met Big Brother, hij flikte het met The Voice. Dit jaar rolt hij ook zijn volgende succes, knikkerprogramma Marble Mania, over verschillende landen uit. Zal AVASTARS zijn volgende wereldknaller zijn? Wegens ‘volstrekt nieuw’ en ‘helemaal van deze tijd zou dat zomaar eens kunnen.

Hier zie je een eerste impressie:

Verschillende talenten, één duo

Het programma is vanaf begin volgend jaar te zien. In AVASTARS worden mensen met verschillende talenten op het gebied van zang en dans samengevoegd tot duo’s. Met behulp van programmeurs en stylisten creëert elk duo een eigen avastar. Ze mogen een mens zijn, maar ook een dier. Van gender, lichaamsvorm en haar- en huidskleur tot kledingstijl en make-up: de duo’s mogen het helemaal zelf bepalen.

Het zangtalent zorgt door middel van een speciaal pak voor de aansturing van de avastar. Daarmee worden alle bewegingen van het lichaam en hoofd aangestuurd. Mensen met een zang- of danstalent kunnen zich nog aanmelden voor het programma.

Aanmelden voor AVASTARS kan al

„Bij traditionele talentenjachten zoeken we óf waanzinnig goede zangers óf uitmuntende dansers, omdat het bijna onmogelijk is om op beide gebieden uit te blinken”, meldt producent Talpa trots. „Nu is dat dus niet meer nodig.”

Tijdens een aantal auditie- en eliminatierondes beoordeelt een jury, onder leiding van een succesvolle dj of producer, de optredens. Die produceert de eerste single en videoclip van de winnende avastar. Aanmelden voor de nieuwe talentenjacht van John de Mol kan al en dat doe je hier.