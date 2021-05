Frank en Rogier moeten hun mond houden van RTL

Tv-interieur stylisten Frank Jansen en Rogier Smit, bekend van onder meer Paleis voor een Prikkie, zijn nu een paar maanden uit elkaar, al blijven ze nog wel een programma samen doen. Hoe het precies tussen hen zit? Wie zal het zeggen. Rogier en Frank in elk geval niet, want van RTL mogen ze niet meer in de media over hun persoonlijke strubbelingen praten.



Waar is de chemie tussen Frank en Rogier gebleven.. ik hoor ze alleen maar zeuren #druiventros — Mo van Wolde (@Richangel98) May 5, 2021



De chemie tussen Frank en Rogier is totaal verdwenen. Voel de nijd door de tv heen. #druiventros — Ellen (@Ellen10263157) May 4, 2021

In september leek er nog geen vuiltje aan de lucht en debuteerden ze bij RTL met bijna een miljoen kijkers.



Maar diezelfde kijkers (of nog maar een deel) zijn het er al een tijdje over eens: waar de chemie eerst van de buis spatte, loopt het tussen Frank en Rogier nu niet meer zo gesmeerd. De twee zijn dan ook niet meer samen, op het amoureuze vlak althans, want samenwerken doen ze nog wel in het programma De Druiventros, al vinden sommige kijkers het niet om aan te zien, en niet alleen hun samenwerking:



Show must go on — Ron Wiegers (@rowicom) May 4, 2021

Het tweetal weet zichzelf al een paar jaar goed in de kijker te spelen en ook de relatiebreuk van tv-interieurstylisten Frank en Rogier hield de gemoederen van de kijker een tijdlang bezig. Maar volgens Frank mogen de twee hun persoonlijke strubbelingen niet meer bespreken in de media. Dat vertelt hij vandaag in De Telegraaf.

RTL en Frank en Rogier

„Van Peter van der Vorst, onze tv-directeur, moeten we onze mond houden en ik heb beloofd dat ook te doen”, aldus de helft van het Paleis voor een Prikkie-duo. Wel laat Frank weten dat hij niet denkt dat de persoonlijke sores hun medewerking aan het nieuwe programma De Druiventros: D’r op of d’r onder hebben beïnvloed. „De chemie tussen ons is niet uitgewerkt. We zijn volwassen mensen en we zijn bovendien professionals. Onze problemen hebben geen weerslag op ons werk. Meer kan en mag ik er niet over zeggen.”

Relatiebreuk

De vele ruzies zorgden ervoor dat Frank en Rogier in maart besloten niet langer onder een dak te wonen en uit elkaar te gaan. „Het is heel goed”, zei Frank hier toen over. „Rogier is zoveel jaar jonger dan ik, ik heb m’n rust gekregen, hij heeft zijn eigen wereld en we kunnen alsnog samen werken. Er is niks beters dan wat wij hebben.”

Toekomst

Over de toekomst van de twee bij RTL is nog veel onduidelijk. Volgens Frank ligt dat in ieder geval niet aan de motivatie van de interieurspecialisten. „Rogier en ik staan te popelen om weer aan de slag te gaan.”

Op social media wordt intussen een en ander gespeculeerd. Zo denken kijkers dat Frank in elk geval wel mag blijven. „Rogier heeft zich natuurlijk ook onsterfelijk belachelijk gemaakt de afgelopen tijd.” Frank niet: „Frank is precies hetzelfde (en lijkt opgelucht) Rogier probeert zijn woede over het gedumpt zijn te verbergen maar dat lukt hem niet erg goed.”



Klopt! Frank mag wel blijven.

Rogier heeft zich natuurlijk ook onsterfelijk belachelijk gemaakt de afgelopen tijd. — Ellen (@Ellen10263157) May 4, 2021

Uit elkaar of niet, het duo is volgens twitteraars in elk geval beter in wat ze doen dan de gezusters Meiland:



#petitchateau voor 2 ton per seizoen wil ik dat programma ook wel presenteren. Geen presenteertalent nodig. Geef mij maar Frank en Rogier @SBS6 — Pep50 (@Pep507) May 6, 2021



