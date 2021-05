Minder besmettingen, lichte afname IC en kabinet bespreekt versoepelingen

Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen van zaterdagochtend tot zondagochtend staat op 6704. Dat is ruim onder het gemiddelde aantal van de afgelopen week. Ook neemt het aantal coronapatiënten op de intensive cares licht af. Het kabinet praat vandaag in het Catshuis over eventuele versoepelingen

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7529 besmettingen per dag. De aantallen van vandaag zitten daar behoorlijk onder. Er werden het afgelopen etmaal vier sterfgevallen geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zaterdag werden 29 overlijdens geregistreerd.

In totaal telde het RIVM de afgelopen zeven dagen 52.700 positieve coronatesten. In dezelfde tijd registreerde het instituut 152 sterfgevallen. Dat is meer dan de week ervoor. Toen kwam het aantal positieve testen op 46.538 en registreerde het RIVM 123 sterfgevallen door Covid-19.

Afname coronapatiënten op de ic’s

Vandaag liggen er 767 coronapatiënten op de ic. Dit zijn er elf minder dan gisteren. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dit, ten opzichte van vrijdag, negentien minder ic-opnames.

Ook op de verpleegafdeling liggen minder coronapatienten dan zaterdag. Het gaat nu om 1669 patiënten, dit zijn er 32 minder dan gisteren. Daarmee komt het totaal aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen op 2435, 43 minder dan een dag eerder. Op 17 april lagen er voor het laatst minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Toen ging het om 2428.

Versoepeling van coronamaatregelen

De afname van besmettingscijfers en bezette ic-bedden zijn een belangrijke indicatie voor eventuele versoepelingen. Vandaag overlegt het demissionair kabinet samen met het OMT hierover. Vanaf 14:00 uur vanmiddag kijken zij of er ruimte is voor het aanpassen van sommige coronamaatregelen. Dit zou eigenlijk vorige week zondag al gebeuren, maar toen waren de cijfers te ongunstig.

Wat wordt er tijdens dit overleg besproken? Onder meer staan de doorstroomlocaties in de buitenlucht op de agenda. Het gaat om het openen van dierentuinen en pretparken.Wel geldt dat bij het openen van doorstroomlocaties er toegangstesten aan te pas komen. Ook kijkt het kabinet wanneer binnen sporten weer mogelijk is en wat voor maatregelen binnen de cultuursector blijven gelden. Daarnaast worden mogelijkheden voor buitensporten uitgebreid. Ook volgt er meer informatie over de reismogelijkheden na 15 mei. Op die datum loopt het algehele negatieve reisadvies af, dat nu nog voor de hele wereld geldt.

Persconferentie

Eerder hoopte veel mensen dat de versoepelingen 11 mei ingingen. Dat lukt helaas niet en wordt op zijn vroegst 18 mei. Aanstaande dinsdag is er wederom een persconferentie van het kabinet. Dan deelt het kabinet de vandaag besproken beslissingen met de rest van Nederland.