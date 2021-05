De Filipijnse politie pakt mensen op die hun mondkapje verkeerd dragen

Wanneer je op de Filipijnen je mondkapje verkeerd draagt, hangt je wellicht een celstraf boven het hoofd. De omstreden Filipijnse president Rodrigo Duterte hanteert een harde aanpak als het gaat om de bestrijding van het coronavirus.

De Filipijnse politie moet mensen oppakken die hun mondkapje niet goed dragen. De president liet dit aan zijn volk weten via een videoboodschap. De harde maatregelen behoren tot de nieuwe richtlijnen om het coronavirus in te bannen.

De hoofdstad Manilla en vier aangrenzende provincies gingen eind maart in lockdown. Overtreders van de coronamaatregelen worden vanaf dat moment hard aangepakt. Eerst kregen overtreders van de regels een boete of taakstraf. Dit gebeurde uit opdracht van de Filipijnse minister van justitie en de politiechef. Een mannelijke overtreder zou eerder hard zijn behandeld en overleed uiteindelijk.

Maar president Duterte hanteert liever een harde aanpak. „De politie moet mensen die hun mondmaskers niet goed dragen, oppakken en nagaan waarom zij dit doen. Dat is in het belang van het land” , sprak hij. De president staat niet echt bekend als ‘lieverdje’. Hij doet regelmatig beledigende uitspraken en kenmerkt zich om zijn harde beleid. Vorig jaar riep hij de veiligheidstroepen op om het vuur te openen op iedereen die voor wanorde zorgde tijdens de lockdown.

Even the COVID-19 pandemic did not halt despots like Rodrigo Duterte along with his cabal of rabid red-taggers, seasoned war criminals, and notorious human rights violators from unleashing the rotten contagion of fascism and open rule of State terror upon the Filipino people. pic.twitter.com/NKlzlJXvEp

— Karapatan (@karapatan) March 26, 2021