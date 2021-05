De Jonge: ‘Volgende week duidelijkheid over reisadvies voor zomer’

Vakantieplannen? Die kun je beter eventjes uitstellen. Het kabinet zou namelijk deze week komen met een reisadvies voor (zomer)vakanties, maar dat schuiven ze een week op. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge maandag na overleg over de coronamaatregelen.

Reizen mogen we al een hele tijd niet: aan het begin van de pandemie gingen steeds meer landen op slot, en sinds een aantal maanden is de hele wereld oranje of rood. Naast het reisadvies zou het kabinet deze week ook komen met nieuws over mogelijke versoepelingen, maar ook die beslissing stellen ze uit. Dat doen ze omdat de druk op ziekenhuizen nog altijd hoog is.



Terug van een weekje vakantie! En gelijk de zomervakantie in de planning gezet. Hoppa 🙂 Je moet iets om naar uit te kijken hebben, toch? — Lisanne Buijze (@lisanbuijz) May 3, 2021

Reisadvies voor zomervakantie

„We hebben gedacht de hele besluitvorming op te schuiven naar volgende week, ook over vakanties”, zei De Jonge. Als je deze zomervakantie wil gaan kamperen, bijvoorbeeld, kun je het reisadvies van het kabinet het best even afwachten, denkt de minister. „Het is zeker goed om alvast op allerlei sites te kijken. Zoek je camping alvast uit, zou ik zeggen. Maar daadwerkelijk boeken, het is toch verstandig even het reisadvies af te wachten. Dat geven we dinsdag.”

Aanstaand weekend overlegt het kabinet weer in het Catshuis over de coronamaatregelen. Naar verwachting volgt dan dinsdag een nieuwe persconferentie.



nog 59 dagen en dan is het zomervakantie — Geike (@geikegenne) May 3, 2021

Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Even daalde het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, twee dagen lang. Maar vandaag zijn er weer meer mensen opgenomen. Nu liggen er 2642 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 42 meer dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive care wordt het ook drukker: daar liggen nu in totaal 825 mensen, 21 meer dan gisteren. De laatste twee weken schommelt de ic-bezetting tussen de 800 en 850. Tevens een reden voor het kabinet om te wachten met het reisadvies en eventuele versoepelingen.

Zaterdag en gisteren daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met in totaal 106. De zes dagen daarvoor nam de ziekenhuisbezetting met Covid-patïenten iedere dag juist toe, met in totaal 192.