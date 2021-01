De Jonge reageert op brand testlocatie Urk, #Urxit is trending

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt dat de brand in de coronateststraat op Urk zaterdagavond „alle perken te buiten” gaat. „Medewerkers zijn terecht ontdaan. Hun cruciale werk in de frontlinie van de crisis verdient respect en waardering. Niets anders”, reageert De Jonge op Twitter. Naast de reactie van De Jonge werd er op social media vol afschuw gereageerd op de situatie op Urk. Hashtags als onder andere #Urxit, #tuig en #teststraat zijn trending.

De Jonge laat weten dat hij zondagochtend contact heeft gehad met GGD Flevoland over wat er is gebeurd. Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland, zei eerder al dat wordt gekeken hoe het testen op het coronavirus zo snel mogelijk kan worden hervat. Hij noemde de brand in de testlocatie „een flinke klap in ons gezicht”.

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het terrein. Volgens de politie zijn er twee personen aangehouden en daarnaast tientallen boetes uitgedeeld.

Ook op social media uiten mensen hun ontevredenheid jegens de situatie op Urk. „Kunnen we niet als gezamenlijke Nederlanders Urk onafhankelijk verklaren en een #Urxit forceren? Gewoon. Zoek het zelf maar uit. Maak je eigen regels. Maar wel alle grenzen dicht totdat je een handelsovereenkomst met ons uitonderhandelt”, vraagt iemand zich af.

Weer een ander stelt het volgende: „Tuig ben je, en dat is nog zwak uitgedrukt op het moment dat je tijdens een #avondklok #protest een #corona #teststraat in brand zet. Dat valt niet meer onder demonstreren #coronamaatregelen #Urk.”



Onze testlocatie in Urk is uitgebrand. We laten nu de hulpdiensten hun werk doen. @GGDFlevoland staat in contact met de politie en komt morgen met een reactie. — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) January 23, 2021



Naast de situatie op Urk was het ook in het Limburgse Stein erg onrustig, meldt de politie. In beide plaatsen zochten jongeren de confrontatie met de politie. Politiemensen werden bij deze incidenten bekogeld met vuurwerk, stenen, flessen en molotovcocktails.

Boetes en aanhoudingen

In totaal zijn er in het hele land zaterdagavond en -nacht 3600 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. In totaal zijn 25 personen aangehouden, onder meer omdat ze weigerden te vertrekken of geweld pleegden.

„Het beeld op straat was na de ingang van de avondklok overwegend rustig”, meldt de politie. „Er kwam afgelopen nacht 20 procent minder meldingen binnen in vergelijking met een normale zaterdag. Van de mensen die zijn gecontroleerd had 80 procent de juiste papieren bij zich.”

In Bergen op Zoom arresteerde de politie rond 01.30 uur een 33-jarige man die de avondklok negeerde. Hij gaf de agenten een grote mond toen ze hem staande hielden op de Marslaan en zei dat ze moesten „opflikkeren”. Hij kon geen identiteitsbewijs laten zien en is aangehouden. Ook kreeg hij een boete voor het overtreden van de avondklok.

De avondklok ging zaterdag voor het eerst in, van 21.00 tot 04.30 uur, als extra maatregel tegen het coronavirus.

