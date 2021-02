‘Goede tips’ over relschoppers Urk en Museumplein, ook aanhoudingen

De politie heeft de sinds gisteravond weer ‘goede tips’ gekregen over relschoppers in Urk en het Museumplein in Amsterdam.

In Enschede konden relschoppers worden aangehouden.

Relschoppers teststraat Urk

Bij de politie zijn tot nu toe drie tips binnengekomen over de brandstichting in een coronateststraat in Urk. Dat gebeurde op 23 januari. Ze volgen op een uitzending van Opsporing Verzocht. Op tv werden gisteravond bewegende beelden getoond van verdachten die vernielingen aanrichtten en brand stichtten in het gebouwtje. Of er bruikbare informatie bij de tips zit, is nog niet duidelijk.

Vorige week werd een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting. Hij is intussen op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte. De Emmeloorder zou niet degene zijn geweest die de brand heeft aangestoken. Na de rellen in Urk zorgden jongeren voor een inzamelingsactie. Al snel werd 10.000 euro opgehaald voor een nieuwe teststraat.



Daders brandstichting teststraat #Urk liepen juichend weg na hun actie. #OpsporingVerzocht Bekijk de beelden: https://t.co/QQ8znSfeIr — Opsporing Verzocht (@opsporing_tv) February 9, 2021

Goede tips over relschoppers Museumplein

Over de rellen op 17 en 24 januari op het Museumplein in Amsterdam kreeg de politie vijf tips binnen. Daar zitten een aantal goede bij. Volgens een woordvoerster van de politie Amsterdam is dat de voorlopige oogst na dezelfde uitzending van Opsporing Verzocht. Daarin werden nieuwe foto’s en bewegende beelden getoond van relschoppers die tegen de politie agressief gedroegen.

Er hebben zich naar aanleiding van de beelden nog geen mensen uit zich zelf gemeld. De afgelopen weken zijn verschillende verdachten aangehouden. Zij zijn al voor de snelrechter verschenen voor hun aandeel in de rellen op het Museumplein. De ongeregeldheden volgden op demonstraties tegen de coronamaatregelen van het kabinet.

Zowel in Amsterdam als in andere steden volgden na de avondklokrellen noodverordeningen. Dit om nieuw geweld te voorkomen.



Nieuwe beelden van verdachten rellen Den Bosch en Amsterdam. #OpsporingVerzocht Bekijk het dossier: https://t.co/3c4NxOA1I6 — Opsporing Verzocht (@opsporing_tv) February 8, 2021

Twee aanhoudingen in Enschede

De politie heeft twee mannen aangehouden die op 24 januari betrokken zouden zijn geweest bij de avondklokrellen in het centrum van Enschede. Een 26-jarige man uit Enschede en een 24-jarige man uit Hengelo worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het onderzoek naar de relschoppers en ongeregeldheden in Enschede is nog in volle gang. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden.

Tijdens de rellen verzamelden meer dan 120 mensen zich ’s avonds in het centrum van de stad. Ze gooiden met spullen en richtten vernielingen aan. Vervolgens trok de groep richting het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Daar probeerden ze de ruiten in te gooien.