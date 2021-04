Freek Vonk neemt een wel heel bijzondere gast mee naar Humberto

Freek Vonk schoof gisteravond aan bij Humberto, en dat deed hij zeker niet alleen. Hij bracht een gast mee die meerdere kijkers (en de andere gasten wellicht ook) de stuipen op het lijf joeg. De bioloog en dierenliefhebber had namelijk een koningscobra bij zich.

Die koningscobra legt hij na een tijdje op tafel, maar kijkers spotten ook nog een andere slang. Door het draadje van de microfoon van Vonk lijkt het net alsof er een slang door zijn shirt kruipt. Het zal je maar gebeuren.



Koningscobra op tafel bij Humberto

Dierenliefhebber Vonk bracht niet zomaar zijn geliefde glijer mee naar Humberto, dat was met een reden. Er is namelijk onlangs een doorbraak geweest in een onderzoek naar de koningscobra’s. Naast Vonk schoof ook Sterrin Smalbrugge aan, zij is groot fan van de dieren en deed een aantal feiten over het onderzoek uit de doeken.

Op een gegeven moment gaat het dan gebeuren: „Zullen we ‘m eruit halen?”, vraagt Vonk aan de presentator. Maar dat kan niet zomaar, iedereen moet namelijk gaan staan, de glazen moeten van tafel en de aanwezige gasten moeten 1,5 meter afstand houden van de tafel. De slang zou toch geen corona hebben?

„Hij ziet er ontspannen uit, Freek”, merkt Humberto op. Stefano Keizers, die te gast was vanwege de foto van het weekend, vraagt zich toch af: „Hoe lang zit ‘ie al in die ton?”.



‘Schiet steeds een meter achteruit’

Toch denkt Humberto dat er kijkers zijn die zich afvragen of dit – op tafel liggen in een tv-studio – niet erg is voor het dier. Maar dat is volgens Vonk absoluut niet zo. „Deze koningscobra is in gevangenschap geboren, dat ten eerste.” Wel liet het dier zien hoe groot-ie is, en „dat je niet te dichtbij moet komen”, vertelt de bioloog enthousiast.

Maar het dier is wel ontspannen, zegt hij, dus Humberto en de anderen kunnen wel iets dichterbij komen. Vonk zelf lokt het dier iets uit door zijn hand langzaam heen en weer te zwaaien, en de koningscobra haalt naar hem uit. Vooral dat bezorgt kijkers kippenvel. „Ik schiet steeds een meter achteruit van schrik, wanneer de koningscobra naar Freek Vonk uithaalt.”



Alles ging gelukkig goed, maar één kijker denkt dat een ander scenario wel goed was geweest voor de kijkcijfers. „Jammer dat de slang niemand beet.”



Genezende kracht in gif

Het gif van de slang is erg dodelijk, één beet is genoeg om veertig mensen te doden. Maar er zitten ook genezende krachten in, waar Vonk als hoogleraar aan de VU onderzoek naar doet. „Er zitten heel wat bijzondere stoffen in dat gif, die gebruikt kunnen worden om bepaalde medicijnen te ontwikkelen.”

Dat is ook precies waar het onderzoek, waar nu dus een doorbraak in is, over gaat. Volgens Vonk zijn de resultaten van het onderzoek „heel goed” ontvangen in de wetenschappelijke wereld. Op dit moment zijn ze aan het kijken of ze bepaalde stofjes uit het gif kunnen onttrekken om ervoor te zorgen dat mensen die gebeten zijn in ieder geval geen amputaties hoeven te ondergaan.

