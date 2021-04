Versoepeling lockdown zeker een week verder opgeschoven

De geplande versoepeling van de lockdown wordt in ieder geval een week verder opgeschoven naar 28 april. Dat laat een woordvoerder van het kabinet vandaag weten na het Catshuisoverleg.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet hoopte de coronamaatregelen op 21 april te kunnen verruimen. „Dat is nog net te vroeg”, zegt de woordvoerder. De versoepelingen komen pas als de piek van de derde golf is geweest. Dat is de uitkomst van het overleg tussen een deel van het kabinet en deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM vandaag in het Catshuis. Daar praatten zij uitgebreid over het openingsplan van het kabinet.

Opheffing van de avondklok

Versoepelingen die op 28 april kunnen worden aangekondigd, zijn mogelijk de opening van terrassen en de opheffing van de avondklok. Ook mag het hoger onderwijs misschien voor een deel weer open. Verder zou de bezoekersregeling mogelijk wat ruimer worden en mogen winkels weer meer open. Dinsdag leggen demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens een persconferentie uit hoe het nu precies verdergaat met het openingsplan.

Deskundigen verklaarden deze week dat ze huiverig tegenover de snelle versoepelingen staan. De besmettingscijfers blijven bijzonder hoog. Vandaag meldde het RIVM nog 8288 nieuwe coronagevallen. Dat is ver boven het gemiddelde van de afgelopen week. Ook ziekenhuizen stromen vol. Zij behandelen nu bijna 2500 coronapatiënten.

‘Nog geen piek van derde golf’

Ook viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zei vanmiddag in het televisieprogramma Buitenhof dat de situatie zorgelijk is en dat we daarom ‘uitermate voorzichtig’ moeten handelen. „We zitten nog niet op de piek van de derde golf.”

Minister De Jonge waarschuwde na het lekken van de mogelijke versoepeling van de lockdown al voor te veel optimisme. „In het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen”, zei hij.