Deze persoon moet als informateur de formatie van het nieuwe kabinet redden

De PvdA’er Herman Tjeenk Willink moet als informateur de formatie van het nieuwe kabinet redden. Leden van de Tweede Kamer hebben hem vandaag die functie aangewezen. Tjeenk Willink moet nu uitzoeken welke partijen samen een kabinet willen vormen.

Vanochtend kwamen de zeventien partijleiders samen met Kamervoorzitter Khadija Arib bijeen om de informateur aan te wijzen. Het moest iemand zijn met afstand tot de partijen. Dat is goed gelukt, want op dit moment zit Tjeenk Willink niet in de Kamer. Vroeger wel, voor de Partij voor de Arbeid.



Na de ontmoeting in de Rooksalon is het de bedoeling dat er een debat komt waarbij de Tweede Kamer de informateur aanwijst en de uit te voeren opdracht vaststelt. #formatie

Vrij snel na de verkiezingen, waar VVD de grootste en D66 de grootste winnaar was, stelde de Kamer twee verkenners aan. Zoals je misschien gemerkt hebt, ging dat niet helemaal goed. Het leidde tot een bijna aangenomen motie van wantrouwen en een aangenomen motie van afkeuring tegen demissionair premier Mark Rutte.

Vorige week donderdag besloot de Kamer na een urenlang debat dat het vertrouwen hersteld moet worden en dat dat het beste kan gebeuren door een „een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek en de partijen”.

Tjeenk Willink is minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State en heeft veel ervaring als informateur. De in 1942 in Amsterdam geboren Tjeenk Willink bekleedde die functie bij de vorming van de kabinetten Paars I, Rutte I en Rutte III. Hij is sinds 2012 niet meer actief in de politiek.

Een meerderheid van de fractievoorzitters is dus voor Tjeenk Willink als informateur, maar er zijn ook tegengeluiden. Bijvoorbeeld Thierry Baudet, van FVD. Hij vindt de keuze voor Tjeenk Willink „een brevet van onvermogen”. De Kamer neemt zichzelf hiermee „niet serieus”, vindt hij. Hij pleit voor een zakenkabinet en anders een centrumrechts kabinet.

Ook PVV-leider Geert Wilders is geen voorstander van Tjeenk Willink als informateur, maar hij legt zich erbij neer, omdat andere partijen hun steun voor hem wel hebben uitgesproken. Caroline van der Plas (BBB) werd in eerste instantie „niet warm” van Tjeenk Willink als informateur. Zij had Peter van Uhm voorgesteld, schrijft BNR.



Caroline van der Plas van BBB zegt dat ze in eerste instantie 'niet warm' werd van Tjeenk Willink als informateur. Zij zelf had generaal buiten dienst Peter van Uhm voorgesteld, zegt ze. 'Die staat echt boven de politiek en kan goed werken in een crisis.'

SP-leider Marijnissen heeft wel vertrouwen in de aangestelde informateur. Tjeenk Willink heeft volgens haar een „goede staat van dienst, zeker als het gaat om de rechtsstaat”. Het herstellen van vertrouwen in de overheid en die rechtstaat is volgens haar de belangrijkste taak van het nieuwe kabinet.