Rechtbanken legden vorig jaar aanzienlijk minder vaak tbs op

Rechtbanken legden vorig jaar 115 keer tbs (terbeschikkingstelling) op. Dat is minder dan in 2019 toen rechters in totaal 219 keer besloten om de straf op te leggen, meldt de Raad voor de rechtspraak vandaag.

Vorig jaar kregen 79 veroordeelden tbs met dwangverpleging opgelegd, waarbij de veroordeelde naar een forensisch psychiatrisch centrum (beter bekend als tbs-kliniek) wordt gestuurd. In de overige 36 gevallen betrof het de lichtere variant tbs met voorwaarden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

TBS met voorwaarden is nooit bedoeld om toe te passen op de meest zware misdrijven, stelt justitie. #steekpartijgrotemarktdenhaag — ingrid de groot (@ingriddegroott) September 24, 2020

De ‘lichtere straf’ is wel een straf die tot grote woede kan leiden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kortom: “Dubbele poging tot doodslag op Joodse familie, door, u raadt het al, verwarde man.” Ik kan hier echt echt woedend over worden. Of er sprake was van antisemitisme is niet eens goed onderzocht. Tarik E. veroordeeld tot tbs met voorwaarden – NIW NIW https://t.co/64hlgtxRQ7 — Esther Voet (@Esther_Voet) December 2, 2019

Rechters en tbs-maatregel

Rechters kunnen een tbs-maatregel opleggen als iemand een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Het is primair een beveiligingsmaatregel die de rechter kan opleggen om de samenleving te beschermen als iemand een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens’ en er vrees is voor herhaling, bij zedenmisdrijven bijvoorbeeld. Er kan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis of psychose, maar het kan ook worden opgelegd wanneer iemand wel volledig toerekeningsvatbaar was. De recidivecijfers met deze straf zijn veel gunstiger dan na een lange gevangenisstraf, schrijft het OM.

De maatregel kan worden verlengd zolang er nog sprake is van de storing en het risico op herhaling. Vorig jaar beoordeelden rechters 1048 verzoeken tot verlenging van een tbs-maatregel. Verreweg het grootste deel daarvan werd toegewezen: in 923 gevallen (88 procent) werd het verlengd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Las ik dus per ongeluk 'Tbs voor NEERGESTREKEN terrasgangers in Groningen' dat zou wel erg ver gaan met de corona-maatregelen https://t.co/zTjx50UJHh — Eva Cukier (@evacukier) March 24, 2020

Longstay

Een tbs-patiënt die ondanks zijn behandeling gevaarlijk blijft, kan op een zogenoemde longstay-afdeling van een tbs-kliniek geplaatst worden. Vaak zitten deze patiënten hier voor de rest van hun leven.

Minder tbs, waarom?

In 2019 daalde het aantal tbs-maatregelen voor het eerst. „Er is geen onderzoek gedaan naar de reden voor deze aanzienlijke daling. Het is waarschijnlijk dat de lagere misdrijfcijfers en het lagere aantal strafzaken vanwege corona een rol spelen”, zegt strafrechter Anja van Holten. „Daarnaast zijn er in 2020 door corona minder psychiatrische en psychologische onderzoeken uitgevoerd waardoor strafzaken zijn uitgesteld.”