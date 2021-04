Stuurloze Eemslift Hendrika drijft af op Noorse kust en dit gaat er gebeuren

Hoewel De Telegraaf vandaag kopt dat het schip al is gekapseisd, terwijl dit nog niet het geval is, is de situatie van Eemslift Hendrika op z’n minst beroerd te noemen. Het schip drijft stuurloos af op de Noorse kust, maar er is hulp onderweg. Wederom: Boskalis to the rescue.

Boskalis gaat het in moeilijkheden geraakte Nederlandse schip Eemslift Hendrika bergen dat stuurloos voor de Noorse kust drijft. Zo spoedig mogelijk wordt een bergingsteam per helikopter aan boord van het verlaten schip gebracht. Ook wordt een zware zeesleper naar het op drift geraakte schip gebracht, zegt een woordvoerder van Boskalis. Het bedrijf was vorige week betrokken bij de succesvolle bergingsoperatie in het Suezkanaal.



Easy now, the Dutch professionals from Boskalis are coming to the rescue. They have this before. — Wynande 🇳🇱🌷 💙😷🧤 (@wynandehague) March 26, 2021

Eemslift Hendrika in de problemen

Het schip raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald. De Eemslift Hendrika, eigendom van rederij Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse Bremerhaven op weg naar de Noorse havenplaats Kolvereid.

Boskalis verwacht dat het bergingsteam waarschijnlijk vandaag al arriveert, maar het is onzeker of de bergers al meteen per helikopter naar het schip kunnen worden gebracht. De Eemslift Hendrika drijft stuurloos en zonder werkende hoofdmotor af op de Noorse kust.



Volgens het hoofd van de bergingsoperatie namens de Noorse kustwacht, Hans Petter Mortensholm, arriveert het Noorse kustwachtschip Sortland rond het middaguur bij het op drift geraakte schip. Dat schip kan mogelijk een eerste sleeplijn aan de Eemslift Hendrika vastmaken, maar dat wordt bemoeilijkt door de stormachtige wind en de zware zeegang met golven van 10 tot 15 meter hoogte.

Schip redden van de ondergang

Volgens Mortensholm moet alles op alles worden gezet om het schip van de ondergang te redden, aangezien er 350 kubieke meter zware stookolie en 70 kubieke meter diesel aan boord is. Dat zou problemen voor het milieu kunnen opleveren. „Het schip drijft nu in de richting van de Noorse kust en als we niets doen, dan loopt het binnen een tot anderhalve dag op de kust”, zo schetst Mortensholm het dreigende gevaar.

„Tegelijkertijd het meest beangstigende als indrukwekkende dat ik in lange tijd heb gezien”, reageert iemand op de reddingsactie. „Me realiserend dat dit geen scène uit een film is, geeft het me kippenvel. Complimenten voor het reddingsteam, de crew moet door een hel zijn gegaan.”



This is both the most frightening and the most impressive thing I have seen in a very long time. Realising this is not a staged film scene made my skin literally crawl. That rescue team? Kudos! The crew? Those people must have gone through hell. — BerlinCompanion (@kreuzberged) April 6, 2021

Bemanningsleden van boord

De twaalf bemanningsleden zijn maandag van boord gehaald met een reddingshelikopter. Volgens de woordvoerder van de Noorse reddingseenheid JRCC is de kapitein gewond geraakt, maar hij heeft geen informatie over de ernst daarvan. De bemanning is naar de Noorse plaats Ålesund gebracht.

De eerste acht bemanningsleden werden maandagmiddag al van boord gehaald. De overige vier bleven aanvankelijk aan boord in een poging het schip te stabiliseren, maar ook zij werden later op de maandag van boord gehaald omdat de situatie te gevaarlijk werd.

Een woordvoerster van rederij Amasus Shipping zegt op dit moment geen nadere mededelingen te kunnen doen over de berging. De directie voert overleg over de situatie en komt later vandaag met mededelingen.

Het schip lag op dat moment op ongeveer 60 nautische mijlen (110 kilometer) ten westen van de Noorse kust. De Eemslift Hendrika is gebouwd in 2015, is 112 meter lang en 17 meter breed.