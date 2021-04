Talloze medewerkers in de zorg hebben nog geen vaccinatie gehad

Heel veel zorgprofessionals in ziekenhuizen of andere instellingen in de zorg hebben nog geen vaccinatie tegen corona gehad. Zij krijgen ook geen voorrang. Nu de nood in de ziekenhuizen hoog is, trekt beroepsorganisatie NU’91 weer eens aan de bel in Den Haag. En doet dat wat harder dan de vorige keer.

De arbeidsmarkt zorg en welzijn bestaat in Nederland uit meer dan 1 miljoen mensen. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) was dit in 2018 en 2019 zelfs 1,4 miljoen.

Zorgen om de zorg

Beroepsorganisatie NU’91 maakt zich zorgen over het feit dat zorgprofessionals geen voorrang krijgen voor de coronavaccinatie. Dit blijkt naar aanleiding van een overleg dat de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals had met demissionair minister Van Ark van Volksgezondheid. De druk op de zorg – en vooral in de ziekenhuizen – is op dit moment weer ontzettend hoog. „Een teleurstellend resultaat. Op deze manier laat het kabinet de zorgprofessionals in de kou staan”, aldus NU’91. De organisatie vond vorig jaar ook al dat zorgmedewerkers voorrang moesten krijgen bij testen op corona. Dat ging moeizaam. Begin februari werd al een oproep over vaccineren in de zorg gedaan:



40.000 vaccins voor ziekenhuizen

Maar hoe gaat het dan met het vaccineren van mensen die in de zorg werken. Michel van Erp, woordvoerder van NU’91, geeft een voorbeeld uit de ziekenhuizen. „Bij de start van het vaccineren in januari, waren daarvoor 40.000 vaccins beschikbaar”, vertelt hij Metro wat bezorgd aan de telefoon. „Daarmee zijn geen 40.000 mensen gevaccineerd, want er waren twee prikken per persoon nodig. Bovendien heb ik het over mensen die op IC’s werken en in de acute zorg. Nu daar is opgeschaald, zijn daar ook professionals die nog geen vaccin hebben gekregen aan de slag gegaan. Ze voelen zich hierdoor onveilig en dat is onacceptabel. Verder moet al het personeel uit de ziekenhuizen wachten tot medio mei.” Van Erp stelt dat in andere zorgsectoren heus is geprikt. „Maar bij lange na niet alle medewerkers. Dat er is gestopt met AstraZeneca helpt ook nog eens niet mee.”

Ziekteverzuim in de zorg neemt toe

Stella Salden, voorzitter van NU’91, voegt toe: „We zien daarnaast dat het ziekteverzuim fors toeneemt. Zorgmedewerkers vallen uit, omdat zij zelf besmet zijn, maar ook omdat ze na een jaar werken onder deze omstandigheden moe en opgebrand zijn. Het is gewoon niet meer vol te houden. De continuïteit en kwaliteit van de zorg is in het geding. Willen we onze zorgprofessionals op de been houden, dan is een snelle mogelijkheid om te vaccineren van groot belang.”





Petitie naar de Tweede Kamer

Volgens de beroepsorganisatie moet er op zeer korte termijn actie worden ondernomen. Om deze oproep nog meer kracht bij te zetten, is NU’91 op nu91.nl de petitie #veiligezorg gestart. Hierin wordt verzocht zorgpersoneel voorrang te geven voor een coronavaccinatie. Salden: „We roepen de politiek hiermee op om komende week tot andere besluiten te komen. Het is niet verantwoord om langer te wachten. Enerzijds doen we er met de maatregelen alles aan om de druk op de zorg te ontlasten. En aan de andere kant wordt een heel concreet middel om de druk te verminderen, het vaccineren van zorgprofessionals, niet ingezet. En dan wordt er ook al gesproken over versoepelingen…”

De petitie wordt woensdag voor het coronadebat in de Tweede Kamer aangeboden aan het demissionair kabinet. Salden: „We accepteren dit niet meer. Als er niet snel iets verandert, moeten we overgaan tot andere acties.”