Er zijn te weinig woningen, huizenprijzen stijgen met 15 procent

Ben je van plan een huis te kopen binnenkort, dan heb je misschien gemerkt dat het niet altijd even makkelijk gaat. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldt dat er een historisch laag aanbod van woningen is. Dat zorgt voor een prijsstijging van 15 procent op jaarbasis.

Zo hard zijn de huizenprijzen de afgelopen twintig jaar niet gestegen, meldt de makelaarsvereniging. De woningmarkt wordt „ongekend krap” genoemd. Er zijn volgens de vereniging steeds minder woningen beschikbaar. In het eerste kwartaal van dit jaar is het aanbod met 42 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder.

Te weinig woningen

Er waren zo’n 17.500 huizen te koop. Dat is het laagste aantal sinds makelaars de score bijhouden, daar begonnen ze in 1995 mee. In januari, februari en maart dit jaar werden er 31.000 bestaande huizen verkocht en kochten 9700 mensen een nieuwbouwhuis.

Het aantal verkochte bestaande woningen lag bijna 7 procent onder het niveau van een jaar eerder. Nieuwbouwwoningen werden 14 procent meer verkocht maar het aanbod daalde met ruim een vijfde. Een huizenkoper heeft gemiddeld gezien nog maar de keuze uit twee huizen, becijferde de NVM.

Huizenprijzen stijgen flink

Wie een huis wil kopen, moet steeds dieper in de buidel tasten. Een bestaande woning ging voor gemiddeld 385.000 euro naar de nieuwe eigenaar. Bestaande woningen gaan vaak voor flink wat meer duiten weg dan de vraagprijs. Lang staan ze zelden te koop, een huis is doorgaans binnen een maand verkocht. Nieuwbouwhuizen gaan de markt op voor een gemiddelde prijs van 433.000 euro.

De cijfers zijn gemiddeld voor heel Nederland, toch gloort er nog wat hoop aan de horizon. Per regio kunnen de cijfers enorm verschillen. We hebben vaker belangstelling voor landelijk wonen, blijkt uit de analyse van de prijzen. De kosten voor een huis in Noord-Nederland zijn vooral gestegen. De gemeente Opsterland in Friesland en de regio Zuidwest Drenthe vallen op: daar stegen de huizenprijzen met meer dan twintig procent.

Minder stijging in Amsterdam

Opvallend is dat de prijsstijging in Amsterdam achterbleef, daar stegen de prijzen met ‘maar’ zeven procent. De hoofdstad heeft daarmee procentueel gezien de laagste prijsstijging van het land.

Uit cijfers van het CBS bleek in maart al dat de huizenprijzen in 2020 flink zijn gestegen. Wie in Bloemendaal moet wonen, betaalt het meest. Een woning kost daar gemiddeld 863.000 euro. Wil je niet zoveel betalen, dan is het Groningse Pekela misschien een optie: daar kost een huis gemiddeld 164.000 euro. Zo duur was een huis gemiddeld tussen 1999 en 2000. De stijging staat haaks op de voorspellingen die een jaar geleden werden gedaan.

Kabinet moet ingrijpen