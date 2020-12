Nederlandse huizenprijzen stijgen nog steeds ondanks coronacrisis

Het effect van de coronacrisis lijkt nog geen invloed te hebben op de huizenmarkt. De huizenprijzen lopen namelijk nog steeds op.

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag. De koopwoningen waren in november bijna 9 procent duurder dan vorig jaar. In oktober liepen de prijzen het hoogst op in bijna twee jaar.

Krappe woningmarkt

In oktober verwisselden woningen voor een gemiddelde verkoopprijs van net boven de 350.0000 euro. In november was dit iets lager, namelijk 344.217 euro. De woningmarkt is momenteel krap en starters komen moeilijk aan een huis. Ook de lage rentestand drijft de markt op. Het aanbod van huizen in de verkoop is kleiner dan het aantal mensen dat wil verhuizen. Daardoor bieden kopers met hoge bedragen tegen elkaar op.